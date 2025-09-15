Следующий флагманский чип Qualcomm получит название Snapdragon 8 Elite Gen 5 — компания пояснила свою логику

Qualcomm объявила о предстоящем выходе флагманского мобильного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, который представит 23 сентября на мероприятии Snapdragon Summit 2025. Одним из первых производителей смартфонов, который будет его использовать, станет Xiaomi.

Китайский производитель уже подтвердил, что на новом чипе будет построена его флагманская серия Xiaomi 17, включая Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Её презентация тоже состоится в этом месяце. Также этот чип будет использоваться в новой серии смартфонов Samsung Galaxy S26, скорее всего, под брендом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Казалось бы, после выхода Snapdragon 8 Elite было бы логичным назвать чип следующего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 2, но компания пояснила, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 знаменует собой пятое поколение премиальных платформ 8-й серии, и что это упрощает понимание потребителями её планов по развитию своих продуктов.

Чипы Snapdragon 8 выпускаются в следующей последовательности:

Snapdragon 8 Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 2.

Snapdragon 8 Gen 3.

Snapdragon 8 Elite (фактически Gen 4).

Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Qualcomm сообщила, что новая система наименований лучше отражает этапы развития решения и будет использоваться в будущих платформах Snapdragon. «Может показаться, что мы пропустили несколько поколений, но правда проще и мощнее. Snapdragon 8 Elite Gen 5 знаменует собой пятое поколение наших премиальных платформ 8-й серии с тех пор, как мы представили наше новое именование и визуальную идентичность, — говорится в сообщении Qualcomm в блоге. — Таким образом, хотя название может выглядеть новым, на самом деле это продолжение нашей устоявшейся структуры».

Подробности о Snapdragon 8 Elite Gen 5 станут известны после его презентации. Согласно слухам, Snapdragon 8 Elite Gen 5 получит кастомные ядра Oryon и будет выпускаться по 3-нм техпроцессу TSMC.