Следующий флагманский чип Qualcomm получит название Snapdragon 8 Elite Gen 5 — компания пояснила свою логику

Qualcomm объявила о предстоящем выходе флагманского мобильного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, который представит 23 сентября на мероприятии Snapdragon Summit 2025. Одним из первых производителей смартфонов, который будет его использовать, станет Xiaomi.

Источник изображения: Qualcomm

Источник изображения: Qualcomm

Китайский производитель уже подтвердил, что на новом чипе будет построена его флагманская серия Xiaomi 17, включая Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Её презентация тоже состоится в этом месяце. Также этот чип будет использоваться в новой серии смартфонов Samsung Galaxy S26, скорее всего, под брендом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Казалось бы, после выхода Snapdragon 8 Elite было бы логичным назвать чип следующего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 2, но компания пояснила, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 знаменует собой пятое поколение премиальных платформ 8-й серии, и что это упрощает понимание потребителями её планов по развитию своих продуктов.

Чипы Snapdragon 8 выпускаются в следующей последовательности:

  • Snapdragon 8 Gen 1.
  • Snapdragon 8 Gen 2.
  • Snapdragon 8 Gen 3.
  • Snapdragon 8 Elite (фактически Gen 4).
  • Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Qualcomm сообщила, что новая система наименований лучше отражает этапы развития решения и будет использоваться в будущих платформах Snapdragon. «Может показаться, что мы пропустили несколько поколений, но правда проще и мощнее. Snapdragon 8 Elite Gen 5 знаменует собой пятое поколение наших премиальных платформ 8-й серии с тех пор, как мы представили наше новое именование и визуальную идентичность, — говорится в сообщении Qualcomm в блоге. — Таким образом, хотя название может выглядеть новым, на самом деле это продолжение нашей устоявшейся структуры».

Подробности о Snapdragon 8 Elite Gen 5 станут известны после его презентации. Согласно слухам, Snapdragon 8 Elite Gen 5 получит кастомные ядра Oryon и будет выпускаться по 3-нм техпроцессу TSMC.

Теги: snapdragon, процессор, xiaomi, qualcomm
