Журналисты раскрыли новые подробности игры Insomniac про Венома и сроки выхода Marvel’s Wolverine

Портал MP1st со ссылкой на осведомлённые о ситуации источники поделился информацией о двух проектах Insomniac Games — супергеройском боевике Marvel’s Wolverine и неанонсированной игре про Венома.

Напомним, планы Insomniac на «Венома» засветились в крупной утечке двухлетней давности, которая предполагала релиз в 2025 году, подводку к событиям Marvel’s Spider-Man 3, трёх игровых персонажей, 8−10 часов контента и так далее.

С тех пор Insomniac успела выпустить Marvel’s Spider-Man 2 на ПК и сообщить об отсутствии планов на сюжетные дополнения к игре (хотя таковые имелись). Несмотря на это, от «Венома» студия якобы не отказывается.

По данным MP1st, несмотря на информационное затишье, ответвление про Венома активно разрабатывается. Ожидается Эдди Брок в качестве протагониста, появление Анти-Венома, а также Клетуса Кэседи (Карнажа).

Редакция MP1st также узнала о планах Insomniac на внедрение в одну из её игр Мигеля О'Хары, более известного как Человек-паук 2099. Предполагается, что персонаж станет частью Marvel’s Spider-Man 3, а не ответвления про Венома.

Что касается Marvel’s Wolverine, то в MP1st узнали, что планы на релиз проекта в 2026 году остаются в силе. По слухам, боевик «почти наверняка» станет частью ещё не анонсированного сентябрьского State of Play — новый трейлер якобы уже готов.

Тем временем ответвление про Венома теперь ожидается не раньше 2027 года. Проект задумывался в качестве аналога Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, и неясно, насколько сильно он преобразился со времён утечки.