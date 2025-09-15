Сегодня 15 сентября 2025
«Аккумулятор вздувается, экран выскакивает», — владельцы Pixel 7 и Pixel 7 Pro столкнулись с серьёзными проблемами

Владельцы Pixel 7 и 7 Pro начали массово сообщать о проблемах вздутия аккумулятора на своих устройствах. Вздувшийся аккумулятор оказывает давление на дисплей, в результате чего тот отклеивается и отрывается от корпуса. По словам пользователей, служба поддержки Google «реагирует неоднозначно». Недавно с подобной проблемой столкнулись владельцы Pixel 7a. Неполадки с аккумулятором, вплоть до возгорания, наблюдались также у смартфонов Pixel 6a.

Источник изображений: Google support forums

Источник изображений: Google support forums

Pixel — одни из лучших Android-смартфонов, но они также заслужили неоднозначную репутацию из-за проблем с аккумулятором. Похоже, Pixel 7 и Pixel 7 Pro стали очередными устройствами, затронутыми проблемой. Владельцы сообщают о вздутии аккумулятора на форумах поддержки Google.

«Пишу, чтобы сообщить о серьёзной проблеме с моим Pixel 7 Pro, который я приобрёл примерно два года назад. Недавно я заметил, что боковая панель устройства начала отслаиваться, как это отчётливо видно на приложенной фотографии. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что аккумулятор, похоже, вздувается, представляя серьёзную угрозу безопасности, включая потенциальный взрыв или возгорание», — написал пользователь на форумах поддержки Google.

В этой теме уже появилось несколько жалоб от других пользователей Pixel 7 и 7 Pro, которые тоже столкнулись с проблемой вздутия аккумулятора. Похоже, что неисправность быстро становится серьёзной проблемой для многих пользователей серии Pixel 7. «Аккумулятор вздувается, экран выскакивает. Сначала это не сильно сказывалось на заряде аккумулятора, затем переросло в очень резкую разрядку, и, наконец, телефон отключается даже при полной зарядке», — написал другой владелец Pixel 7.

Ещё один пользователь Pixel 7 Pro сообщил: «В ремонтной мастерской мне сказали, что, поскольку экран отслоился из-за вздутия аккумулятора, скорее всего, потребуется его замена. Сейчас я общаюсь со службой поддержки Google по этому поводу. Они, похоже, отзывчивы. Я надеюсь, что служба поддержки Google принесёт некоторую пользу и что-то посоветует».

Однако комментарии на форуме свидетельствуют о том, что работники службы поддержки Google непоследовательны в обработке жалоб. В некоторых случаях клиентов просили прислать фотографии всех шести сторон телефона, а один пользователь даже получил компенсацию за замену аккумулятора в сторонней организации. Другой пользователь рассказал, что Google предложила ему бесплатный ремонт и пообещала заменить вздутый Pixel 7 на восстановленный, если ремонт не поможет.

Однако другие пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, сообщают, что им рекомендовали обратиться в сервисный центр. Как минимум в одном ответе Google пояснила клиенту, что возместит стоимость замены аккумулятора только при наличии чека из авторизованного сервисного центра, в то время как повреждение экрана или задней панели будет считаться негарантийным случаем.

Это не первый случай, когда устройства Pixel сталкиваются с проблемами с аккумулятором. Ранее в этом году Google запустила программу единовременной бесплатной замены аккумулятора для устройств Pixel 7a, столкнувшихся с проблемой вздутия в некоторых регионах. Пользователям за пределами этих регионов предлагались компенсационные пакеты на сумму до $456 или скидка $300 на новый Pixel, в зависимости от статуса гарантии. За последний год проблемы с аккумулятором преследовали несколько моделей Pixel. Особенно сильно пострадала серия A: как минимум пять владельцев Pixel 6a сообщили о возгорании своих устройств.

Хотя Google не опубликовала официального заявления по проблеме вздутия аккумулятора в Pixel 7 и 7 Pro, растущее количество жалоб может вынудить компанию предложить бесплатную замену батареи или компенсационные пакеты. Учитывая историю проблем с аккумулятором Pixel, Google определённо следует действовать быстро.

google pixel, pixel 7 pro, pixel 7a, pixel 7, pixel 6a, аккумулятор, проблемы
