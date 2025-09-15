OpenAI проанализировала, кто и зачем использует ChatGPT: к работе относится лишь четверть запросов

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, опубликовала своё первое подробное публичное исследование о том, кто пользуется её чат-ботом, и какие задачи чаще всего ему задают. Отчёт позволяет лучше понять, как в настоящее время люди используют этот инструмент ИИ и о чём они с ним общаются. В частности, выяснилось, что большинство пользователей ChatGPT — женщины, а большинство запросов, отправленных в ChatGPT, не связаны с работой.

Сегодня OpenAI опубликовала данные о характере использования своего чат-бота в 62-страничной исследовательской статье. Она основана на логах чатов 1,5 миллионов пользователей ChatGPT с мая 2024 года по июнь 2025 года. Ниже кратко представлены основные факты и выводы авторов этой статьи.

В индустрии искусственного интеллекта, в большей степени, чем в других технологических отраслях, преобладают мужчины, а OpenAI базируется в Сан-Франциско, самом сердце американской технологической индустрии. Однако исследование показало, что база пользователей ChatGPT глобальная и разнообразная. Когда ChatGPT только набирал популярность в конце 2022 — начале 2023 года, около 80 % пользователей имели «типично мужские» имена. К июню 2025 года ситуация изменилась: 52 % пользователей ChatGPT — женщины.

Использование ChatGPT растёт быстрее в бедных странах, чем в богатых, хотя данные по странам не приводятся. Еженедельное количество пользователей ChatGPT превысило 700 миллионов. В базе пользователей преобладает молодёжь — почти половина изученных чатов велась людьми в возрасте от 18 до 25 лет.

Люди всё чаще используют ChatGPT в личной жизни, а не для помощи на работе. Если в июне 2024 года запросы к чат-боту были примерно поровну распределены между рабочими и личными нуждами, то к июню 2025 года запросы, не связанные с работой, составляли уже 73 % от общего числа.

OpenAI разделила изученные чаты на семь категорий. Самой крупной из них стала категория «практические рекомендации», составившая 28,3 % всех чатов — сюда относятся обращения за практическими советами, помощью в выполнении школьных заданий и советами по тренировкам.

Вторая по величине категория — запросы по написанию текстов. На неё пришлось 28,1 % всех запросов в чатах. Наиболее популярной задачей было редактирование или критика текста, за которым следовали личные письма или общение — категория, определяемая как помощь с электронными письмами или публикациями в социальных сетях.

Третьим по популярности вариантом использования ChatGPT был «поиск информации», категория, которая, по словам исследователей, «похоже, является очень близкой заменой веб-поиска». На этот вид запросов приходится 21,3 % всех обращений к чат-боту, а популярность этого вида запросов продолжает неуклонно расти.

На «техническую помощь» пришлось 7,5 % от всех запросов, на «создание, поиск, анализ медиа» — 6,0 %. Любителей «самовыразиться» при общении с ИИ оказалось 4,3 %, «остальные» запросы составили 4,6 %. Способность ChatGPT и аналогичных инструментов ИИ генерировать компьютерный код была с энтузиазмом принята многими представителями технологической индустрии. Но исследование OpenAI показало, что только около 4,2 % чатов были связаны с программированием.

Запросы по написанию текстов распределились следующим образом:

Редактирование или рецензирование текста — 38 %

Личные сообщения и общение — 28 %

Переводы — 16 %

Подбор аргументов и сводки — 13 %

Вымышленные тексты — 5 %

Исследователи отдельно отметили, что целых 1,9 % пользователей обсуждают свою личную жизнь с ChatGPT. Именно столько чатов были связаны с просьбами о совете по вопросам отношений и чувств, а также с «обсуждением личных размышлений». При этом 0,4 % изученных разговоров были связаны с «играми и ролевыми играми», включая ситуации, в которых пользователи обращались с чат-ботом как с «ИИ-подружкой».

Хотя исследователи OpenAI назвали эти варианты использования «довольно редкими», в обществе растёт обеспокоенность случаями возникновения у людей потенциально опасных мыслей после долгих часов, проведённых с чат-ботами. На прошлой неделе Федеральная торговая комиссия начала расследование потенциального вреда чат-ботов, выступающих в роли «компаньонов». Она обязала семь компаний, включая OpenAI, Google и Meta✴, предоставить информацию о своих продуктах.

Анализ данных был произведён при помощи разработанной OpenAI технологии на основе искусственного интеллекта, которая позволяет исследователям анализировать содержание чатов, не нарушая чьей-либо конфиденциальности. Демографические данные о пользователях ChatGPT были получены из их регистрационной информации.