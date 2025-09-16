Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика С апрельских минимумов акции Tesla вырос...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

С апрельских минимумов акции Tesla выросли в цене на 85 %

С репутационной точки зрения для компании Tesla выдался не самый удачный год. Политическая деятельность её главы Илона Маска (Elon Musk) в первом полугодии негативно влияла на капитализацию, а ещё ситуацию усугубляло сопутствующее снижение объёмов продаж электромобилей этой марки. Тем не менее, с апрельских минимумов акции Tesla выросли в цене на 85 %.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Дополнительный толчок к росту курса акций Tesla возник в понедельник после публикации информации о покупке Илоном Маском ценных бумаг компании на общую сумму около $1 млрд. Минимальных значений с начала года курс акций Tesla достигал в апреле, после объявления Дональдом Трампом (Donald Trump) о своих намерениях ввести новые импортные пошлины. Первый квартал в целом для акций Tesla оказался худшим с 2022 года. Вчера акции компании подорожали на 3,6 % после того, как стало известно о покупке контролируемыми Маском структурами крупного пакета этих ценных бумаг на сумму $1 млрд.

В прошлом году динамика курса акций Tesla была схожей. В первом квартале они упали в цене на 29 %, но по итогам всего 2024 года выросли в цене на 63 %. Компания недавно также привлекла к себе внимание инвесторов обсуждением нового компенсационного плана для Илона Маска, который подразумевает возможность выплаты ему около $1 трлн в течение ближайших десяти лет, если будут достигнуты определённые цели в развитии бизнеса Tesla.

В любом случае, даже отскок акций Tesla от апрельского минимума не делает этого эмитента лидером по динамике котировок среди крупнейших американских компаний технологического сектора. По сути, она даже находится на втором месте среди компаний, демонстрирующих худшую динамику с начала текущего года, и уступает только Apple. Сейчас руководство Tesla пытается внушить инвесторам мысль, что наиболее перспективными направлениями бизнеса для неё скоро станут роботакси и человекоподобные роботы Optimus, а электромобили как таковые отойдут на второй план.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сооснователь Oracle Ларри Эллисон отобрал у Илона Маска титул самого богатого человека в мире
Tesla теперь называет свой автопилот «почти полным»
Tesla предложила Илону Маску до $1 трлн за десять лет работы гендиректором
Alphabet стала четвёртой компанией в истории с капитализацией более $3 трлн
Производители флеш-памяти готовятся резко задрать цены — грядёт подорожание SSD
Покупатели распробовали б/у электромобили — они дешевеют быстрее бензиновых и позволяют сэкономить
Теги: tesla, илон маск, акции, финансы
tesla, илон маск, акции, финансы
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Пользователи Windows 10 получили от Microsoft последнее предупреждение о завершении поддержки ОС
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
TSMC запустила производство мёда, потому что пчёлам приглянулись полупроводниковые заводы компании
Western Digital предупредила о повышении цен на все виды HDD
США и Китай договорились об условиях сделки с TikTok, их утвердят в пятницу лидеры этих стран 4 ч.
OpenAI представила GPT-5-Codex — версию GPT-5 с динамическим мышлением для агентного программирования 8 ч.
Apple выпустила watchOS 26: дизайн Liquid Glass, новые функции Apple Intelligence и мониторинг гипертонии 8 ч.
Календарь релизов 15–21 сентября: Dying Light: The Beast, Lego Voyagers, Ratatan, Jump Space 9 ч.
Apple выпустила iPadOS 26 со множеством изменений и дизайном Liquid Glass 9 ч.
Российский ужастик про незваных гостей No, I’m not a Human стартовал в Steam с 96 % положительных отзывов 10 ч.
Наушники Apple AirPods получили семь новых функций с iOS 26 10 ч.
Спустя полтора года после отключения серверов фанаты вернули The Crew к жизни — эту версию Ubisoft отобрать не сможет 10 ч.
Трилогия ремейков Final Fantasy VII выйдет на Xbox Series и Switch 2 11 ч.
К структуре «Росатома» и «Т-Плюс» предъявили иски на 645 млн рублей за долги перед SAP 12 ч.
С апрельских минимумов акции Tesla выросли в цене на 85 % 35 мин.
Nvidia намерена оказаться в числе первых клиентов TSMC на ангстремный техпроцесс A16 2 ч.
Спрос на iPhone 17 оказался выше, чем ожидалось — Pro Max стал лидером 5 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Samsung Galaxy S25 FE: корейское искусство балансировать 9 ч.
Компания «Солар» запустила бесплатную защиту от DDoS-атак для сайтов среднего и малого бизнеса 10 ч.
«Аккумулятор вздувается, экран выскакивает», — владельцы Pixel 7 и Pixel 7 Pro столкнулись с серьёзными проблемами 14 ч.
AMD записала Ryzen 9000X3D в «клуб 1000 FPS» — такая скорость обещана в киберспортивных играх 14 ч.
Вместе с iPhone 17 компания Apple выпустила динамическую зарядку с плавающей до 60 Вт мощностью 15 ч.
Cougar выпустила корпус CFV235 с «парящим» отсеком для материнской платы 16 ч.
Следующий флагманский чип Qualcomm получит название Snapdragon 8 Elite Gen 5 — компания пояснила свою логику 17 ч.