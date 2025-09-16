С репутационной точки зрения для компании Tesla выдался не самый удачный год. Политическая деятельность её главы Илона Маска (Elon Musk) в первом полугодии негативно влияла на капитализацию, а ещё ситуацию усугубляло сопутствующее снижение объёмов продаж электромобилей этой марки. Тем не менее, с апрельских минимумов акции Tesla выросли в цене на 85 %.

Дополнительный толчок к росту курса акций Tesla возник в понедельник после публикации информации о покупке Илоном Маском ценных бумаг компании на общую сумму около $1 млрд. Минимальных значений с начала года курс акций Tesla достигал в апреле, после объявления Дональдом Трампом (Donald Trump) о своих намерениях ввести новые импортные пошлины. Первый квартал в целом для акций Tesla оказался худшим с 2022 года. Вчера акции компании подорожали на 3,6 % после того, как стало известно о покупке контролируемыми Маском структурами крупного пакета этих ценных бумаг на сумму $1 млрд.

В прошлом году динамика курса акций Tesla была схожей. В первом квартале они упали в цене на 29 %, но по итогам всего 2024 года выросли в цене на 63 %. Компания недавно также привлекла к себе внимание инвесторов обсуждением нового компенсационного плана для Илона Маска, который подразумевает возможность выплаты ему около $1 трлн в течение ближайших десяти лет, если будут достигнуты определённые цели в развитии бизнеса Tesla.

В любом случае, даже отскок акций Tesla от апрельского минимума не делает этого эмитента лидером по динамике котировок среди крупнейших американских компаний технологического сектора. По сути, она даже находится на втором месте среди компаний, демонстрирующих худшую динамику с начала текущего года, и уступает только Apple. Сейчас руководство Tesla пытается внушить инвесторам мысль, что наиболее перспективными направлениями бизнеса для неё скоро станут роботакси и человекоподобные роботы Optimus, а электромобили как таковые отойдут на второй план.