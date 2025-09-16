Сегодня 16 сентября 2025
Завершение сделки по отделению Altera по...
Завершение сделки по отделению Altera позволило Intel снизить план по операционным расходам на 2025 год на $200 млн

Сделку по покупке одного из крупнейших разработчиков FPGA-матриц Altera в 2015 году нельзя назвать удачной для Intel. Потратив тогда почти $17 млрд, она в текущем году была вынуждена согласиться продать 51 % акций Altera, исходя из общей оценки капитализации в $8,75 млрд. Тем не менее, закрыв сделку на прошлой неделе, Intel призналась, что рассчитывает сократить годовые операционные расходы на $200 млн.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Кажущаяся существенной экономия на самом деле не особо поможет Intel выправить своё бедственное положение. Так, вместо запланированных $17 млрд операционных расходов по итогам текущего года, компания может ограничиться $16,8 млрд с учётом отделения Altera по итогам сделки с Silver Lake. Последняя выплатит Intel около $3,3 млрд в денежном выражении, хотя общая сумма сделки достигла $4,46 млрд. После этого Intel всё равно сохранит за собой 49 % акций Altera.

Прошлый год Intel впервые с 1986 года завершила с убытками, чей размер достиг $18,8 млрд. Снижение планируемых операционных расходов на текущий год никак не повлияло на план 2026 года, который по-прежнему подразумевает соответствующие расходы в размере $16 млрд. Какую-то сумму удалось сэкономить и в результате сокращений персонала, которые коснулись и Altera, а не только головной корпорации.

Источник:

Теги: intel, altera, сделка, fpga, финансы
