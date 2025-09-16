Сегодня 16 сентября 2025
Новости Software
15 хакерских группировок объявили о закрытии — хакеры хотят насладиться «золотыми парашютами»

Негласная ассоциация из 15 хакерских группировок, наиболее известными из которых являются Scattered Spider и Lapsus$, объявила о прекращении своей деятельности. Хакеры группировок заявили, что больше не будут совершать кибератаки от своего имени.

Источник изображения: Kevin Ku / unsplash.com

Об этом хакеры объявили на профильном форуме: они, по их словам, добились своих целей, которым оказались разоблачение уязвимых систем, а не вымогательство средств. Они отметили, что «теперь наша сила — в молчании». «Если беспокоитесь о нас, не стоит, <..> [нам] хватит накопленных группой „золотых парашютов“. Изучать и совершенствовать системы, которыми вы пользуетесь в повседневной жизни, продолжат другие. Молча», — заявили хакеры.

Это они недавно осуществили кибератаки на ресурсы автопроизводителя Jaguar Land Rover и розничной сети Marks & Spencer. Нескольких членов группировки удалось арестовать, и соучастники пообещали попытаться их освободить. Группировке могут приписать и другие атаки, добавили её члены, но эти акции были совершены до объявления о завершении карьеры. Уверенности в том, что киберпреступники сделали своё заявление искренне, нет — хакеры часто пытаются уйти от ответственности, отказываясь от своих псевдонимов, меняя тактику и действуя под новыми вывесками.

Впрочем, событий в мире киберпреступности и кибербезопасности пока хватает. Неизвестные лица допустили масштабную утечку данных, связанных с технологиями «Великого китайского файрвола», у которого обнаружилась коммерческая «коробочная» версия с уникальными схемами работы. Американские власти объявили вознаграждение в размере $10 млн за поимку Владимира Тимощука — его обвиняют в организации кибератак с использованием вирусов-вымогателей LockerGoga, MegaCortex и Nefilim с декабря 2018 по октябрь 2021 года. Впрочем, это скорее пиар-акция: если подозреваемый не окажется в стране в которой действует договор об экстрадиции с США, ему ничто не грозит.

Финский вымогатель Алексантери Кивимяки (Aleksanteri Kivimäki) вышел на свободу и объявил о намерении обжаловать решение суда — его приговорили за взлом ресурса психотерапевтической клиники в 2018 году. Хакер разослал её 20 000 пациентам требования о выкупе с угрозой раскрыть информацию из их медицинских карт — сам Кивимяки заявил, что средства он получил от криптовалютных операций, а не от вымогательства; хотя признал, что не заплатил с них налоги. Наконец, ФБР предупредило пользователей Salesforce CRM о крупномасштабной атаке на сервис, осуществляемой хакерскими группировками UNC6040 и UNC6395 — ведомство редко публикует подобные экстренные предупреждения, поэтому относиться к ним рекомендуется со всей серьёзностью.

Источник:

Теги: хакеры, закрытие, кибератаки, информационная безопасность
