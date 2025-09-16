Сегодня 16 сентября 2025
Новости Software
Google вложит £5 млрд в британский ИИ в преддверии визита Трампа

Владеющий Google холдинг Alphabet объявил об инвестициях в размере £5 млрд ($6,8 млрд) в развитие искусственного интеллекта в Великобритании, пишет CNBC. На этой неделе Соединённое Королевство готовится к официальному визиту президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Глава американского государства должен прибыть в Великобританию сегодня, 16 сентября, а завтра состоится официальная церемония. Во время его визита, как ожидается, заключат целый ряд деловых сделок. Двухлетние инвестиции в технологическую отрасль станут важной поддержкой для переживающего непростые времена британского правительства.

Американский технологический гигант объявил об открытии нового современного центра обработки данных в Уолтем-Кроссе — в городе, расположенном в 19 км к северу от британской столицы. Объект поможет ускорить работу ИИ-сервисов компании, таких как Google Cloud, Workspace, «Поиск» и «Карты». Инвестиции в размере £5 млрд помогут ежегодно создавать 8250 рабочих мест на предприятиях Великобритании.

Мера поддержки включает финансирование расположенной в Лондоне, но принадлежащей самому поисковому гиганту DeepMind, которой руководит лауреат Нобелевской премии Демис Хассабис (Demis Hassabis) — компания ведёт разработку систем ИИ нового поколения. «Сегодняшним заявлением Google укрепляет свои позиции в Соединённом Королевстве и помогает Великобритании реализовать потенциал в области ИИ, способствуя притоку £400 млрд в экономику к 2030 году, а также способствуя повышению качества важнейших социальных услуг», — сказала Рут Порат (Ruth Porat), президент и главный инвестиционный директор Alphabet и Google.

Google также заключила соглашение с британским нефтяным гигантом Shell, который поможет компании в управлении поставками возобновляемой энергии в Великобританию. Альянс станет вкладом Google в стабильность энергосистемы и энергетический переход страны.

Источник:

google, великобритания, инвестиции, ии
