Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta✴, xAI и Google

Есть мнение, что искусственный интеллект окажет большое влияние на рынок труда, но намного реже поступает информация о сокращениях тех, кто участвует в его разработке. Такие процессы уже были замечены в Meta✴, xAI и Google.

Недавно были уволены более 200 человек, работавших над продуктами Google в области ИИ, включая чат-бот Gemini и функцию ИИ-обзоров в поисковой выдаче, передаёт Wired. Это были не штатные сотрудники компании, а работники её подрядчиков — многие из них числились в компании — разработчике ПО GlobalLogic, которая принадлежит Hitachi. Большинство уволенных из Google сотрудников GlobalLogic оценивали ответы ИИ и обеспечивали их качество — они преимущественно находятся в США и работают с англоязычным контентом, многие имеют степени магистра или кандидата наук.

По меньшей мере некоторым из них сообщили, что их решили сократить из-за того, что проект «свернули», но в эту версию поверили не все. Есть мнение, что радикальные меры связаны с протестами работников по поводу заработной платы и гарантий занятости. Судя по документам, труд оценщиков ответов ИИ используется для обучения системы, которая автоматизирует процесс оценки: заниматься модерацией одного ИИ будет другой ИИ.

Компания Илона Маска (Elon Musk) xAI недавно уволила не менее 500 сотрудников, которые занимались разметкой данных — в самой компании это объяснили намерением отказаться от услуг «универсальных» работников в пользу «специалистов». Google же провела сокращение как раз «специалистов». Meta✴, которая усилила работу в области ИИ, недавно приобрела 49 % акций специализирующейся на разметке данных компании Scale AI, которая после этого сократила 14 % своего персонала, в том числе 200 штатных сотрудников и около 500 подрядчиков. Meta✴ и сама всерьёз рассматривает возможность сократить свой отдел ИИ — она серьёзно меняет свои приоритеты, стремясь не отстать в отраслевой гонке.

Складывается непростая ситуация. Ведущим специалистам компании предлагают колоссальные деньги, а работники низшего звена и подрядчики попадают под сокращения и считаются заменяемыми — средства же утекают людям, о которых неизвестно, чем именно они занимаются, потому что разработка ИИ обычно ведётся в строжайшем секрете.