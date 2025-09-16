Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту

Компания OpenAI разрабатывает «детский интерфейс ChatGPT» и планирует использовать технологию предсказания возраста, чтобы лишить детей и подростков младше 18 лет доступа к стандартной версии. Компания подчеркнула — если её инструменты не смогут уверенно определить возраст человека, ChatGPT «из предосторожности» будет использовать версию для лиц младше 18 лет. Также OpenAI считает, что любые пользователи ChatGPT должны быть старше 13 лет.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Результаты последних исследований в области взаимоотношений людей и искусственного интеллекта вызывают нешуточную тревогу по поводу рисков продолжительного общения с чат-ботами для психического здоровья подростков. Недавно OpenAI объявила о масштабной инициативе по установлению новых ограничений для подростков и людей, находящихся в состоянии эмоционального стресса. Компания планирует внедрить эту функцию к концу года.

«Мы ставим безопасность выше конфиденциальности и свободы подростков; это новая и мощная технология, и мы считаем, что несовершеннолетним необходима значительная защита, — заявил глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). — Некоторые наши принципы противоречат друг другу, и мы хотели бы разъяснить решения, которые мы принимаем в связи с конфликтом между безопасностью, свободой и конфиденциальностью подростков».

Источник изображения: OpenAI Forum

Источник изображения: OpenAI Forum

Новый детский интерфейс ChatGPT возлагает большую часть ответственности на родителей и опекунов. Родителям понадобится связать свои учётные записи с учётными записями подростков, отправив ребёнку приглашение. После этого они смогут ограничить реакцию ChatGPT на подростков с помощью встроенных правил, соответствующих возрасту.

Родители смогут отключать или включать определённые функции, включая память и историю чатов. Включив соответствующую функцию, они будут получать уведомления, если «система обнаружит, что их подросток находится в состоянии острого стресса». OpenAI позволит родителям устанавливать часы отключения, когда подросток не может использовать ChatGPT.

Заявление OpenAI сделано всего за несколько часов до слушаний в Вашингтоне, посвящённых потенциальному вреду чат-ботов на основе искусственного интеллекта. На этих слушаниях группа сенаторов намерена изучить риски для подростков, связанные с чат-ботами. Независимо от этого, на прошлой неделе Федеральная торговая комиссия (FTC) начала собственное расследование безопасности чат-ботов, запросив информацию у OpenAI, Meta, Google, xAI, Snap и Character.AI.

Технологические компании, как правило, в ответ на судебные иски создают специализированные приложения для подростков и детей — например, YouTube Kids. Но самым большим препятствием для использования подобных приложений является необходимость убедить подростков связать свои аккаунты с родительским.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

OpenAI давно заявляет, что все пользователи ChatGPT должны быть не моложе 13 лет. Сообразительные молодые люди часто значительно лучше разбираются в информационных технологиях, чем их родители и опекуны. Для них не составит труда найти обходные пути, чтобы получить доступ к нужным сайтам и приложениям.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI планирует заняться гуманоидными роботами и собирает команду специалистов в робототехнике
Инвесторы вложили в OpenAI 50 млрд, но Сэм Альтман обещает прибыль не раньше 2029 года
Власти США начали расследование безопасности ИИ-чат-ботов для детей: под прицелом Google, Meta✴, OpenAI и xAI
Google вложит £5 млрд в британский ИИ в преддверии визита Трампа
TikTok в США продолжит использовать китайские алгоритмы, а за инфраструктуру будет отвечать Oracle
«Яндекс» научил «Алису» оживлять фото
Теги: openai, чат-бот, chatgpt, подростки, контроль, риск, психика, здоровье
openai, чат-бот, chatgpt, подростки, контроль, риск, психика, здоровье
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Apple выпустила обновление iOS 18.7 для тех, кто не хочет ставить iOS 26
Battlestate Games открыла страницу Escape from Tarkov в Steam — игру придётся покупать снова
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Шринкфляция добралась до Sony: В PS5 Digital Edition уменьшился объём SSD
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики 5 мин.
Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний 22 мин.
Google представила локальный поисковик для ПК на Windows 50 мин.
OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту 2 ч.
YouTube за последние четыре года выплатила авторам контента более $100 млрд 2 ч.
«Скачок в области открытого кодирования видео» — видеокодек AV2 выйдет к концу года 2 ч.
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta, xAI и Google 2 ч.
Комедийная игра про супергероев Dispatch от экс-разработчиков The Wolf Among Us выйдет 22 октября, но не целиком 3 ч.
В приложении Microsoft Xbox для ПК открылся доступ к играм из Steam и других магазинов 5 ч.
THQ Nordic объявила дату выхода гоночной аркады с открытым миром Wreckreation — это смесь Burnout Paradise и Trackmania 5 ч.
Дефицит HDD придёт откуда не ждали — крупнейший в мире телескоп будет генерировать 600 Пбайт данных в год 20 мин.
Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками 43 мин.
Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза 57 мин.
AMD выпустила Ryzen 5 9500F и Ryzen 7 9700F — первые Granite Ridge без графического ядра 2 ч.
AMD представила ещё один AM4-шестиядерник — Ryzen 5 5600F 2 ч.
Один из девяти компьютеров Apple-1 в оригинальном деревянном корпусе выставили на аукцион 4 ч.
NVIDIA отказалась от активного развития собственного ИИ-облака DGX Cloud 4 ч.
Nothing пообещала выпустить первые «настоящие ИИ-устройства» в следующем году 5 ч.
Google сообщила об инвестициях £5 млрд в развитие ИИ в Великобритании 6 ч.
Eaton представила решение для обнаружения скачков энергопотребления в ИИ-системах 7 ч.