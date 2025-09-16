OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту

Компания OpenAI разрабатывает «детский интерфейс ChatGPT» и планирует использовать технологию предсказания возраста, чтобы лишить детей и подростков младше 18 лет доступа к стандартной версии. Компания подчеркнула — если её инструменты не смогут уверенно определить возраст человека, ChatGPT «из предосторожности» будет использовать версию для лиц младше 18 лет. Также OpenAI считает, что любые пользователи ChatGPT должны быть старше 13 лет.

Результаты последних исследований в области взаимоотношений людей и искусственного интеллекта вызывают нешуточную тревогу по поводу рисков продолжительного общения с чат-ботами для психического здоровья подростков. Недавно OpenAI объявила о масштабной инициативе по установлению новых ограничений для подростков и людей, находящихся в состоянии эмоционального стресса. Компания планирует внедрить эту функцию к концу года.

«Мы ставим безопасность выше конфиденциальности и свободы подростков; это новая и мощная технология, и мы считаем, что несовершеннолетним необходима значительная защита, — заявил глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). — Некоторые наши принципы противоречат друг другу, и мы хотели бы разъяснить решения, которые мы принимаем в связи с конфликтом между безопасностью, свободой и конфиденциальностью подростков».

Новый детский интерфейс ChatGPT возлагает большую часть ответственности на родителей и опекунов. Родителям понадобится связать свои учётные записи с учётными записями подростков, отправив ребёнку приглашение. После этого они смогут ограничить реакцию ChatGPT на подростков с помощью встроенных правил, соответствующих возрасту.

Родители смогут отключать или включать определённые функции, включая память и историю чатов. Включив соответствующую функцию, они будут получать уведомления, если «система обнаружит, что их подросток находится в состоянии острого стресса». OpenAI позволит родителям устанавливать часы отключения, когда подросток не может использовать ChatGPT.

Заявление OpenAI сделано всего за несколько часов до слушаний в Вашингтоне, посвящённых потенциальному вреду чат-ботов на основе искусственного интеллекта. На этих слушаниях группа сенаторов намерена изучить риски для подростков, связанные с чат-ботами. Независимо от этого, на прошлой неделе Федеральная торговая комиссия (FTC) начала собственное расследование безопасности чат-ботов, запросив информацию у OpenAI, Meta✴, Google, xAI, Snap и Character.AI.

Технологические компании, как правило, в ответ на судебные иски создают специализированные приложения для подростков и детей — например, YouTube Kids. Но самым большим препятствием для использования подобных приложений является необходимость убедить подростков связать свои аккаунты с родительским.

OpenAI давно заявляет, что все пользователи ChatGPT должны быть не моложе 13 лет. Сообразительные молодые люди часто значительно лучше разбираются в информационных технологиях, чем их родители и опекуны. Для них не составит труда найти обходные пути, чтобы получить доступ к нужным сайтам и приложениям.