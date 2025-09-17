Starlink сотрудничает с разработчиками чипов, чтобы обеспечить поддержку спутниковой связи в смартфонах

Постепенно возможности современных смартфонов по передаче информации напрямую через спутниковые сети выходят за границы отправки экстренных текстовых сообщений. Компания Starlink ради этого работает с разработчиками чипов, обеспечивая поддержку своих услуг спутниковой связи в большем спектре моделей смартфонов.

«Мы работаем с производителями чипов, чтобы устанавливать правильные чипы в смартфоны», — заявила президент материнской компании SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) на конференции по космосу в Париже в минувший вторник. Пользователями услуг Starlink уже являются миллионы людей в более чем 100 странах мира. Чаще всего для работы со спутниковой связью Starlink требуется клиентский терминал с небольшой антенной, но параллельно компания развивает и услугу прямого подключения смартфона к спутнику.

На регуляторном уровне для этого SpaceX приходится сотрудничать с обладателями лицензий на определённый спектр частот в сетях связи. Помимо T-Mobile в США, таким партнёром станет EchoStar, у которой SpaceX недавно приобрела соответствующие права за $17 млрд. По сути, как пояснила глава SpaceX, теперь эта компания намерена продавать операторам связи и их клиентам определённые объёмы пользовательского трафика.

Новые спутники с возможностью прямого соединения со смартфонами будут активнее запускаться SpaceX в ближайшие два года, а новые смартфоны с соответствующими техническими возможностями начнут тестироваться в сетях Starlink к концу следующего года.

Глава SpaceX также отметила, что окончательный вариант прототипа ракеты-носителя Starship версии V2 будет запущен до конца текущего года, а в следующем компания сосредоточится на создании V3 — более грузоподъёмного варианта Starship, который в итоге с высокой вероятностью и займётся доставкой людей сперва на Луну, а потом и на Марс. Не исключено, что V3 будет запущен в небо ещё в текущем году.