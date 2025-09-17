Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Starlink сотрудничает с разработчиками ч...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Starlink сотрудничает с разработчиками чипов, чтобы обеспечить поддержку спутниковой связи в смартфонах

Постепенно возможности современных смартфонов по передаче информации напрямую через спутниковые сети выходят за границы отправки экстренных текстовых сообщений. Компания Starlink ради этого работает с разработчиками чипов, обеспечивая поддержку своих услуг спутниковой связи в большем спектре моделей смартфонов.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

«Мы работаем с производителями чипов, чтобы устанавливать правильные чипы в смартфоны»,заявила президент материнской компании SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) на конференции по космосу в Париже в минувший вторник. Пользователями услуг Starlink уже являются миллионы людей в более чем 100 странах мира. Чаще всего для работы со спутниковой связью Starlink требуется клиентский терминал с небольшой антенной, но параллельно компания развивает и услугу прямого подключения смартфона к спутнику.

На регуляторном уровне для этого SpaceX приходится сотрудничать с обладателями лицензий на определённый спектр частот в сетях связи. Помимо T-Mobile в США, таким партнёром станет EchoStar, у которой SpaceX недавно приобрела соответствующие права за $17 млрд. По сути, как пояснила глава SpaceX, теперь эта компания намерена продавать операторам связи и их клиентам определённые объёмы пользовательского трафика.

Новые спутники с возможностью прямого соединения со смартфонами будут активнее запускаться SpaceX в ближайшие два года, а новые смартфоны с соответствующими техническими возможностями начнут тестироваться в сетях Starlink к концу следующего года.

Глава SpaceX также отметила, что окончательный вариант прототипа ракеты-носителя Starship версии V2 будет запущен до конца текущего года, а в следующем компания сосредоточится на создании V3 — более грузоподъёмного варианта Starship, который в итоге с высокой вероятностью и займётся доставкой людей сперва на Луну, а потом и на Марс. Не исключено, что V3 будет запущен в небо ещё в текущем году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Маск пообещал, что со временем Starlink заменит всех операторов сотовой связи
Эксплуатация Starship для доставки стотонных грузов на орбиту начнётся уже в 2026 году
SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд
Samsung забуксовала с флеш-памятью — выпуск QLC NAND девятого поколения отложен до 2026 года
Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза
Решительные действия и наука спасли озоновый слой, но ускорили глобальное потепление
Теги: spacex, starlink, спутниковая связь, спутниковый интернет, космос
spacex, starlink, спутниковая связь, спутниковый интернет, космос
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
Энтузиасты портировали FSR 4 на Radeon RX 7000 и Nvidia GeForce RTX 30 — благодаря утечке из AMD
Samsung объявила большой список устройств Galaxy, которые получат OneUI 8 до конца года
Apple выпустила обновление iOS 18.7 для тех, кто не хочет ставить iOS 26
Второй патч для Hollow Knight: Silksong не заставит себя долго ждать — в Steam уже доступна бета-версия 7 ч.
ОС Astra Linux Server дополнилась спецверсией для «1С:Предприятия 8» 7 ч.
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики 8 ч.
Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний 9 ч.
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры 9 ч.
Google представила локальный поисковик для ПК на Windows 9 ч.
OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту 10 ч.
YouTube за последние четыре года выплатила авторам контента более $100 млрд 10 ч.
«Скачок в области открытого кодирования видео» — видеокодек AV2 выйдет к концу года 10 ч.
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta, xAI и Google 10 ч.
Starlink сотрудничает с разработчиками чипов, чтобы обеспечить поддержку спутниковой связи в смартфонах 2 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050: Intel передает «спасибо» 6 ч.
Samsung забуксовала с флеш-памятью — выпуск QLC NAND девятого поколения отложен до 2026 года 6 ч.
Corsair выпустила компьютерный БП мощностью 3 кВт — к нему можно подключить четыре GeForce RTX 5090 7 ч.
Дефицит HDD грядёт откуда не ждали — крупнейший в мире телескоп будет генерировать 600 Пбайт данных в год 9 ч.
Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками 9 ч.
Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза 9 ч.
AMD выпустила Ryzen 5 9500F и Ryzen 7 9700F — первые Granite Ridge без графического ядра 9 ч.
Один из девяти компьютеров Apple-1 в оригинальном деревянном корпусе выставили на аукцион 11 ч.
NVIDIA отказалась от активного развития собственного ИИ-облака DGX Cloud 12 ч.