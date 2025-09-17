Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok в США до 16 декабря

Накануне американский президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в четвёртый раз продлил отсрочку на запрет китайской социальной сети TikTok, до 16 декабря текущего года. Предполагается, что в данном случае эта отсрочка будет использована для оформления сделки с китайской стороной, по итогам которой TikTok сможет продолжить работу в США на местной инфраструктуре и под контролем американских инвесторов.

Источник изображения: Unsplash, Nik

Источник изображения: Unsplash, Nik

По информации The Wall Street Journal, консорциум инвесторов, в состав которого войдут Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz, будет контролировать 80 % в новой структуре американского бизнеса TikTok, при этом китайская сторона сохранит за собой оставшиеся 20 %. Состав совета директоров также будет сформирован с преобладанием американских инвесторов, а одного из членов будет непосредственно назначать правительство США. По имеющейся информации, после таких реформ американским пользователям TikTok будет рекомендовано перейти на новое приложение, которое разработано специально под условия сделки и для дальнейшей работы социальной сети в США.

Oracle, как уже отмечалось, будет отвечать за обработку и хранение данных американских пользователей TikTok — для этого задействуют центры обработки данных в Техасе. Соответствующий контракт с этим провайдером облачной инфраструктуры может быть заключён в ближайшие месяц или полтора, как и сама сделка по американскому бизнесу TikTok. О структуре сделки Дональд Трамп пообещал переговорить со своим китайским коллегой Си Цзиньпином (Xi Jingpin) в грядущую пятницу. Как отметил накануне министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent), текущие условия сделки по TikTok очень близки к тем, что предлагались ещё весной этого года. Участники переговоров попытались учесть как интересы американской национальной безопасности, так и коммерческие интересы китайской стороны.

Официальные органы печати КНР типа издания People’s Daily заявили, что достигнутые условия сделки по американскому бизнесу TikTok учитывают взаимные интересы сторон и одинаково выгодны для них. При этом китайские власти пообещали контролировать экспорт технологий и вопросы лицензирования интеллектуальной собственности в соответствии с местными законами.

Продление отсрочки на запрет TikTok в США позволит Google и Apple сохранить одноимённое приложение в своих магазинах для американских пользователей. Как отмечалось ранее, рекомендательный алгоритм TikTok тоже будет работать в американской версии приложения, китайская сторона готова предоставить его на условиях лицензирования. Пользователями TikTok являются 170 млн американцев, среди них немало молодёжи, и президент Трамп недавно заявлял, что готов спасти эту социальную платформу «ради детей».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TikTok в США продолжит использовать китайские алгоритмы, а за инфраструктуру будет отвечать Oracle
США и Китай договорились об условиях сделки с TikTok, их утвердят в пятницу лидеры этих стран
«Я хотел бы сделать это ради детей», — Трамп собирается снова отсрочить запрет TikTok в США
Meta✴ и TikTok отбились от надзорного сбора в Европе, но уплаченные взносы им не вернут
Соцсети заполонили боты: Сэм Альтман пожаловался, что интернет стал искусственным из-за ИИ
Yandex.ru продолжит перенаправлять на сервисы VK ещё два года
Теги: tiktok, bytedance, запрет, сша, сделка
tiktok, bytedance, запрет, сша, сделка
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Battlestate Games открыла страницу Escape from Tarkov в Steam — игру придётся покупать снова
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
ОС Astra Linux Server дополнилась спецверсией для «1С:Предприятия 8»
«Скачок в области открытого кодирования видео» — видеокодек AV2 выйдет к концу года
Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok в США до 16 декабря 2 ч.
Создатели Shorts на YouTube получат ИИ для оживления фото 3 ч.
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики 11 ч.
Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний 12 ч.
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры 12 ч.
Google представила локальный поисковик для ПК на Windows 12 ч.
OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту 13 ч.
YouTube за последние четыре года выплатила авторам контента более $100 млрд 13 ч.
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta, xAI и Google 13 ч.
Комедийная игра про супергероев Dispatch от экс-разработчиков The Wolf Among Us выйдет 22 октября, но не целиком 13 ч.
Вмешательство Трампа в бизнес компаний Кремниевой долины вызывает у них смешанные чувства 13 мин.
Tesla решила попытать счастья с продажей Cybertruck в ОАЭ 53 мин.
Starlink сотрудничает с разработчиками чипов, чтобы обеспечить поддержку спутниковой связи в смартфонах 5 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050: Intel передает «спасибо» 9 ч.
Samsung забуксовала с флеш-памятью — выпуск QLC NAND девятого поколения отложен до 2026 года 9 ч.
Corsair выпустила компьютерный БП мощностью 3 кВт — к нему можно подключить четыре GeForce RTX 5090 10 ч.
Дефицит HDD грядёт откуда не ждали — крупнейший в мире телескоп будет генерировать 600 Пбайт данных в год 12 ч.
Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками 12 ч.
Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза 12 ч.
AMD выпустила Ryzen 5 9500F и Ryzen 7 9700F — первые Granite Ridge без графического ядра 12 ч.