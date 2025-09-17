Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok в США до 16 декабря

Накануне американский президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в четвёртый раз продлил отсрочку на запрет китайской социальной сети TikTok, до 16 декабря текущего года. Предполагается, что в данном случае эта отсрочка будет использована для оформления сделки с китайской стороной, по итогам которой TikTok сможет продолжить работу в США на местной инфраструктуре и под контролем американских инвесторов.

По информации The Wall Street Journal, консорциум инвесторов, в состав которого войдут Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz, будет контролировать 80 % в новой структуре американского бизнеса TikTok, при этом китайская сторона сохранит за собой оставшиеся 20 %. Состав совета директоров также будет сформирован с преобладанием американских инвесторов, а одного из членов будет непосредственно назначать правительство США. По имеющейся информации, после таких реформ американским пользователям TikTok будет рекомендовано перейти на новое приложение, которое разработано специально под условия сделки и для дальнейшей работы социальной сети в США.

Oracle, как уже отмечалось, будет отвечать за обработку и хранение данных американских пользователей TikTok — для этого задействуют центры обработки данных в Техасе. Соответствующий контракт с этим провайдером облачной инфраструктуры может быть заключён в ближайшие месяц или полтора, как и сама сделка по американскому бизнесу TikTok. О структуре сделки Дональд Трамп пообещал переговорить со своим китайским коллегой Си Цзиньпином (Xi Jingpin) в грядущую пятницу. Как отметил накануне министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent), текущие условия сделки по TikTok очень близки к тем, что предлагались ещё весной этого года. Участники переговоров попытались учесть как интересы американской национальной безопасности, так и коммерческие интересы китайской стороны.

Официальные органы печати КНР типа издания People’s Daily заявили, что достигнутые условия сделки по американскому бизнесу TikTok учитывают взаимные интересы сторон и одинаково выгодны для них. При этом китайские власти пообещали контролировать экспорт технологий и вопросы лицензирования интеллектуальной собственности в соответствии с местными законами.

Продление отсрочки на запрет TikTok в США позволит Google и Apple сохранить одноимённое приложение в своих магазинах для американских пользователей. Как отмечалось ранее, рекомендательный алгоритм TikTok тоже будет работать в американской версии приложения, китайская сторона готова предоставить его на условиях лицензирования. Пользователями TikTok являются 170 млн американцев, среди них немало молодёжи, и президент Трамп недавно заявлял, что готов спасти эту социальную платформу «ради детей».