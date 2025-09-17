Tesla решила попытать счастья с продажей Cybertruck в ОАЭ

Ещё в апреле этого года Tesla впервые начала официально предлагать электрические пикапы Cybertruck за пределами североамериканского континента, и первой страной на Ближнем Востоке, которая получила право приобретать их, стала Саудовская Аравия. Южная Корея вошла в перечень официальных рынков сбыта Cybertruck лишь недавно, а на этой неделе к ней присоединились ОАЭ.

По сути, Cybertruck теперь можно официально приобрести в США, Канаде, Мексике, Южной Корее, Саудовской Аравии и ОАЭ. В странах Персидского залива автомобильная техника с хорошим внедорожным потенциалом традиционно пользуется высоким спросом, причём этот регион является ещё и транзитным рынком для многих направлений, включая российское. Правда, перспективы покупки Cybertruck через ОАЭ для россиян пока омрачаются новыми регуляторными изменениями в сфере параллельного импорта, но окончательной ясности в этом вопросе на данный момент нет.

Как заявило подразделение Tesla, отвечающее за Европу и Ближний Восток, обладатели мест в очереди на покупку Cybertruck теперь могут оформить заказ на поставку этого электрического пикапа. В целом, региональный конфигуратор на сайте Tesla, который позволит оформить заявку на поставку нужной версии пикапа, начнёт работу в ближайшие недели.

Напомним, на своих традиционных рынках сбыта типа тех же США электрический пикап Tesla Cybertruck в последнее время не пользовался особым спросом, компания даже упразднила самую доступную заднеприводную версию в целях унификации ассортимента и оптимизации производственных затрат. По всей видимости, теперь Tesla берёт курс на восток, поскольку местные рынки в меньшей степени обеспокоены политическими заявлениями Илона Маска (Elon Musk), а внедорожная техника здесь пользуется стабильно высоким спросом. Впрочем, пикап Tesla в этом смысле сложно назвать чемпионом, поскольку специфическая геометрия машины в виде длинной колёсной базы в сочетании с причудливым поведением электронных систем не всегда позволяет оптимальным образом преодолевать песчаные преграды.