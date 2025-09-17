Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Tesla решила попытать счастья с продажей...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Tesla решила попытать счастья с продажей Cybertruck в ОАЭ

Ещё в апреле этого года Tesla впервые начала официально предлагать электрические пикапы Cybertruck за пределами североамериканского континента, и первой страной на Ближнем Востоке, которая получила право приобретать их, стала Саудовская Аравия. Южная Корея вошла в перечень официальных рынков сбыта Cybertruck лишь недавно, а на этой неделе к ней присоединились ОАЭ.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

По сути, Cybertruck теперь можно официально приобрести в США, Канаде, Мексике, Южной Корее, Саудовской Аравии и ОАЭ. В странах Персидского залива автомобильная техника с хорошим внедорожным потенциалом традиционно пользуется высоким спросом, причём этот регион является ещё и транзитным рынком для многих направлений, включая российское. Правда, перспективы покупки Cybertruck через ОАЭ для россиян пока омрачаются новыми регуляторными изменениями в сфере параллельного импорта, но окончательной ясности в этом вопросе на данный момент нет.

Как заявило подразделение Tesla, отвечающее за Европу и Ближний Восток, обладатели мест в очереди на покупку Cybertruck теперь могут оформить заказ на поставку этого электрического пикапа. В целом, региональный конфигуратор на сайте Tesla, который позволит оформить заявку на поставку нужной версии пикапа, начнёт работу в ближайшие недели.

Напомним, на своих традиционных рынках сбыта типа тех же США электрический пикап Tesla Cybertruck в последнее время не пользовался особым спросом, компания даже упразднила самую доступную заднеприводную версию в целях унификации ассортимента и оптимизации производственных затрат. По всей видимости, теперь Tesla берёт курс на восток, поскольку местные рынки в меньшей степени обеспокоены политическими заявлениями Илона Маска (Elon Musk), а внедорожная техника здесь пользуется стабильно высоким спросом. Впрочем, пикап Tesla в этом смысле сложно назвать чемпионом, поскольку специфическая геометрия машины в виде длинной колёсной базы в сочетании с причудливым поведением электронных систем не всегда позволяет оптимальным образом преодолевать песчаные преграды.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Заднеприводная версия Tesla Cybertruck снята с продажи спустя пять месяцев с момента дебюта
Доля Tesla на рынке электромобилей США рухнула до 38 % — это минимум с 2017 года
В России может появиться больше Tesla Cybertruck — экстравагантный электромобиль дебютирует в Южной Корее
С апрельских минимумов акции Tesla выросли в цене на 85 %
Покупатели распробовали б/у электромобили — они дешевеют быстрее бензиновых и позволяют сэкономить
Флагманский внедорожник BYD YangWang U8L за $179 800 предлагает 1180 л.с. и разгон за 3,5 секунды до «сотни»
Теги: tesla, tesla cybertruck, cybertruck, оаэ, электромобиль
tesla, tesla cybertruck, cybertruck, оаэ, электромобиль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Battlestate Games открыла страницу Escape from Tarkov в Steam — игру придётся покупать снова
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
ОС Astra Linux Server дополнилась спецверсией для «1С:Предприятия 8»
«Скачок в области открытого кодирования видео» — видеокодек AV2 выйдет к концу года
Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok в США до 16 декабря 2 ч.
Создатели Shorts на YouTube получат ИИ для оживления фото 3 ч.
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики 11 ч.
Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний 12 ч.
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры 12 ч.
Google представила локальный поисковик для ПК на Windows 12 ч.
OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту 13 ч.
YouTube за последние четыре года выплатила авторам контента более $100 млрд 13 ч.
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta, xAI и Google 13 ч.
Комедийная игра про супергероев Dispatch от экс-разработчиков The Wolf Among Us выйдет 22 октября, но не целиком 13 ч.
Вмешательство Трампа в бизнес компаний Кремниевой долины вызывает у них смешанные чувства 13 мин.
Tesla решила попытать счастья с продажей Cybertruck в ОАЭ 53 мин.
Starlink сотрудничает с разработчиками чипов, чтобы обеспечить поддержку спутниковой связи в смартфонах 5 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050: Intel передает «спасибо» 9 ч.
Samsung забуксовала с флеш-памятью — выпуск QLC NAND девятого поколения отложен до 2026 года 9 ч.
Corsair выпустила компьютерный БП мощностью 3 кВт — к нему можно подключить четыре GeForce RTX 5090 10 ч.
Дефицит HDD грядёт откуда не ждали — крупнейший в мире телескоп будет генерировать 600 Пбайт данных в год 12 ч.
Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками 12 ч.
Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза 12 ч.
AMD выпустила Ryzen 5 9500F и Ryzen 7 9700F — первые Granite Ridge без графического ядра 12 ч.