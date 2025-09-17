Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети TikTok в США будет на 80 % американским,...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

TikTok в США будет на 80 % американским, но алгоритм останется китайским, и это кое-кому не нравится

Перечень мер, призванных одновременно учесть интересы китайской стороны и национальной безопасности США в ходе подготовки сделки по обособлению американских активов TikTok, уже приводился сегодня. Тем не менее, в США у предложенной схемы сделки остаётся немало противников, которые могут настаивать на блокировке платформы в этой стране.

Источник изображения: Unsplash, Olivier Bergeron

Источник изображения: Unsplash, Olivier Bergeron

Напомним, 80 % акций отдельной американской структуры TikTok должны достаться консорциуму американских инвесторов, а оставшиеся 20 % сохранятся за китайской стороной. При этом совет директоров этого юридического лица будет не только «доминирующе американским», но и предусмотрит одно место для директора, назначаемого непосредственно правительством США. С инфраструктурной точки зрения хранением и обработкой данных американских пользователей TikTok продолжит заниматься Oracle, выделив для этих нужд свои мощности в Техасе.

Однако камнем преткновения для некоторых американских политиков до сих пор остаётся вопрос контроля за рекомендательным алгоритмом TikTok. Китайская сторона формально оставит его при себе, а американской стороне алгоритм будет доступен на условиях лицензирования. Некоторые эксперты опасаются, что американская версия TikTok в итоге будет менее совершенной с точки зрения работы рекомендательного алгоритма. Считается, что контент TikTok, создаваемый американскими пользователями платформы, будет доступен по всему миру, а первые смогут без ограничений потреблять зарубежный контент.

Сенатор Чак Грассли (Chuck Grassley), как отмечает Ars Technica, вместе с рядом единомышленников настаивает на полной передаче рекомендательного алгоритма TikTok американской стороне, поскольку видит в оговорённой схеме с лицензированием угрозу для национальной безопасности США. Степень контроля КНР за рекомендательным алгоритмом TikTok в рамках обсуждаемой сделки пока не поддаётся внятной оценке. Американские собственники бизнеса TikTok намерены использовать данные местных пользователей для обучения рекомендательного алгоритма, но некоторым экспертам всё равно не нравится тот факт, что формально китайская сторона сохранила контроль за этим алгоритмом. Для Китая, судя по всему, возможность экспорта своей интеллектуальной собственности в рамках такой сделки имела ключевое значение, и ради этого условия китайская сторона даже могла согласиться на уменьшение своей доли в капитале американского бизнеса TikTok.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok в США до 16 декабря
TikTok в США продолжит использовать китайские алгоритмы, а за инфраструктуру будет отвечать Oracle
США и Китай договорились об условиях сделки с TikTok, их утвердят в пятницу лидеры этих стран
OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta✴, xAI и Google
Google вложит £5 млрд в британский ИИ в преддверии визита Трампа
Теги: китай, китайские технологии, сша, tiktok, сделка
китай, китайские технологии, сша, tiktok, сделка
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
AMD незаметно представила серию процессоров Ryzen Pro 9000
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
Сэм Фишер снова в деле: Netflix показала динамичный трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch 10 мин.
YouTube Live получил крупнейшее обновление: двухформатные эфиры, мини-игры и многое другое 54 мин.
YouTube представил новые ИИ-инструменты для всесторонней оптимизации контента 2 ч.
TikTok в США будет на 80 % американским, но алгоритм останется китайским, и это кое-кому не нравится 2 ч.
YouTube захотел стать торговой платформой — ИИ наполнит видеоролики ссылками на товары 2 ч.
Душевное приключение Sopa: Tale of the Stolen Potato отправит в волшебную страну за картошкой для супа бабушки — новый трейлер и дата выхода 2 ч.
Ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection порадовал игроков региональной ценой — предзаказ доступен в российском Steam 3 ч.
Microsoft стала ещё настойчивее отговаривать от установки Chrome — теперь ещё и через Bing 3 ч.
Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok в США до 16 декабря 7 ч.
Создатели Shorts на YouTube получат ИИ для оживления фото 7 ч.
NVIDIA и партнёры развернут в Великобритании ИИ-фабрики со 120 тыс. ускорителей Blackwell 10 мин.
Собственный ЦОД Stargate и крупнейший в стране ИИ-суперкомпьютер: американские IT-гиганты вложат более $40 млрд в развитие ИИ в Великобритании 10 мин.
Новость из будущего: квантовая компания совершила рекордную закупку добытого на Луне гелия-3 12 мин.
Принудительное импортозамещение: Пекин запретил ByteDance и Alibaba покупать ускорители у Nvidia 18 мин.
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось 39 мин.
Камчатку полностью отключат от интернета на несколько дней 47 мин.
Доставка припасов на МКС под угрозой — у космогрузовика Cygnus XL засбоил двигатель 2 ч.
Google, Microsoft, OpenAI и Nvidia инвестируют более £31 млрд в ИТ-инфраструктуру Великобритании 2 ч.
iBase представила одноплатный компьютер IBR500 для устройств IoT и периферийного оборудования 3 ч.
В США появится ИИ-суперкомпьютер с Arm-процессорами AmpereOne M и ускорителями Qualcomm Cloud AI 3 ч.