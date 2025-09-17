TikTok в США будет на 80 % американским, но алгоритм останется китайским, и это кое-кому не нравится

Перечень мер, призванных одновременно учесть интересы китайской стороны и национальной безопасности США в ходе подготовки сделки по обособлению американских активов TikTok, уже приводился сегодня. Тем не менее, в США у предложенной схемы сделки остаётся немало противников, которые могут настаивать на блокировке платформы в этой стране.

Напомним, 80 % акций отдельной американской структуры TikTok должны достаться консорциуму американских инвесторов, а оставшиеся 20 % сохранятся за китайской стороной. При этом совет директоров этого юридического лица будет не только «доминирующе американским», но и предусмотрит одно место для директора, назначаемого непосредственно правительством США. С инфраструктурной точки зрения хранением и обработкой данных американских пользователей TikTok продолжит заниматься Oracle, выделив для этих нужд свои мощности в Техасе.

Однако камнем преткновения для некоторых американских политиков до сих пор остаётся вопрос контроля за рекомендательным алгоритмом TikTok. Китайская сторона формально оставит его при себе, а американской стороне алгоритм будет доступен на условиях лицензирования. Некоторые эксперты опасаются, что американская версия TikTok в итоге будет менее совершенной с точки зрения работы рекомендательного алгоритма. Считается, что контент TikTok, создаваемый американскими пользователями платформы, будет доступен по всему миру, а первые смогут без ограничений потреблять зарубежный контент.

Сенатор Чак Грассли (Chuck Grassley), как отмечает Ars Technica, вместе с рядом единомышленников настаивает на полной передаче рекомендательного алгоритма TikTok американской стороне, поскольку видит в оговорённой схеме с лицензированием угрозу для национальной безопасности США. Степень контроля КНР за рекомендательным алгоритмом TikTok в рамках обсуждаемой сделки пока не поддаётся внятной оценке. Американские собственники бизнеса TikTok намерены использовать данные местных пользователей для обучения рекомендательного алгоритма, но некоторым экспертам всё равно не нравится тот факт, что формально китайская сторона сохранила контроль за этим алгоритмом. Для Китая, судя по всему, возможность экспорта своей интеллектуальной собственности в рамках такой сделки имела ключевое значение, и ради этого условия китайская сторона даже могла согласиться на уменьшение своей доли в капитале американского бизнеса TikTok.