Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось

Американская компания Nvidia, которая на фоне ИИ-бума уже не раз становилась самой дорогой в мире с точки зрения капитализации, обрела особое значение для национальной безопасности США, поэтому подозрительное соседство с её штаб-квартирой одного из подразделений китайской Huawei вызвало справедливую озабоченность американских парламентариев.

Источник изображения: Nvidia

Как поясняет Bloomberg, дуэт американских законодателей Джона Муленаара (John Moolenaar) и Раджи Кришнамурти (Raja Krishnamoorthi) направил в профильный комитет Палаты представителей США, курирующий взаимоотношения с Китаем, письмо с требованием разобраться в причинах географического соседства подразделения Huawei Technologies со штаб-квартирой Nvidia в Санта-Кларе, штат Калифорния.

Дочерняя структура Futurewei китайской компании Huawei, как установили авторы письма, являлась главным арендатором трёх зданий в кампусе штаб-квартиры Nvidia в Калифорнии до 2024 года, пока последняя из компаний не обрела полный контроль над этими объектами недвижимости.

Это не первый случай претензий американских властей к компании Futurewei, поскольку её представители в 2018 году проникли на отраслевое мероприятие Facebook после того, как сотрудникам материнской Huawei не был предоставлен соответствующий доступ из-за выявления попыток с их стороны зарегистрироваться под вымышленными американскими именами.

От Futurewei теперь требуются документы, так или иначе связанные с выбором объектов для аренды на территории кампуса Nvidia, а также описание всех видов активности, так или связанных с этой американской компанией. Эти документы Futurewei должна предоставить законодателям и регуляторам в США до 28 сентября текущего года. Nvidia была вынуждена заявить, что тщательно обеспечивает информационную безопасность в своих офисах, даже если они граничат с чужими объектами.

