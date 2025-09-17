«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно

Разработчики из российской студии Battlestate Games накануне подтвердили, что для игры через Steam владельцам Escape from Tarkov придётся купить её ещё раз, и фанаты эвакуационного шутера этому не рады.

Как и версия для лаунчера Battlestate Games, Escape from Tarkov в Steam требует привязки аккаунта Battlestate. При этом вне зависимости от площадки покупки все пользователи будут играть на одних и тех же серверах.

По мнению фанатов, у Battlestate Games есть инструменты для предоставления Steam-ключей владельцам Escape from Tarkov на других платформах, как, например, это сделали разработчики Path of Exile 2 и Elite: Dangerous.

«Что (помимо жадности) мешало сделать бесплатную версию с одной доступной локацией, в которой можно было бы [войти в свой аккаунт] и получить доступ ко всему?» — задаётся риторическим вопросом Данила Шинаков в VK.

На форуме Reddit пользователи жёстко раскритиковали решение Battlestate Games, упрекнув в попытке лишний раз заработать на поклонниках: «Чёрт возьми. У BSG просто никакого уважения к фанатам».

Ранее фанаты уже предрекали Escape from Tarkov в Steam «крайне отрицательные» обзоры на запуске. Вероятно, теперь к «накопленному за годы негодованию» добавится критика модели распространения игры.

Релизная версия Escape from Tarkov выйдет 15 ноября в лаунчере Battlestate — сроки премьеры в Steam не уточняются. Обещают поддержку русского языка, симулятор боя в экстремальных условиях, индивидуализацию оружия и уникальные локации.