Звериный оскал дефицита: темпы удорожания DDR4-памяти превысили 5 % в неделю

Готовность крупных поставщиков свернуть производство микросхем DDR4 уже давно толкает цены вверх, воодушевляя более мелких конкурентов занять освобождающуюся рыночную нишу и хорошенько заработать. За минувшие семь дней цены на отдельные виды микросхем DDR4 на рынке моментальных сделок успели вырасти более чем на 5 %, как отмечает TrendForce.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

По информации источника, рост цен на чипы DDR4 даже привёл к некоторому снижению объёмов продаж на рынке спотовых сделок, поскольку покупатели пока не успели адаптироваться к новой реальности и не спешат расставаться с деньгами. При этом дефицит DDR4 сохраняется, что и толкает цены вверх. Средняя цена микросхем DDR4 ходовых типов за последние семь дней на рынке моментальных сделок выросла на 6,26 %.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

В случае с твердотельной памятью динамика цен за период тоже была положительной, но не так явно выраженной — средний прирост в сегменте TLC ограничился 0,53 %. Быстрее всего дорожала память типа QLC, спрос на которую начинает подогревать серверный сегмент в условиях сохраняющегося бума систем искусственного интеллекта. Её стоимость на рынке срочных контрактов начинает расти, что передаётся и рынку моментальных сделок.

trendforce, ddr4, nand, цены, аналитика
