DJI представила компактный дрон Mini 5 Pro с дюймовым сенсором и повышенной автономностью

DJI представила компактный дрон Mini 5 Pro. По словам компании, он может обеспечить лучшие результаты съёмки, чем более крупный и дорогой DJI Air 3S 2024 года, благодаря «улучшенным портретным характеристикам» и «повышенной яркости в затенённых областях». При использовании расширенного аккумулятора, Mini 5 Pro, по утверждению DJI, способен продержаться в воздухе 52 минуты, что является рекордом для дронов DJI непромышленного назначения.

DJI Mini 5 Pro — первый компактный дрон компании с 50-мегапиксельным 1-дюймовым сенсором, в отличие от 1/1,3-дюймового в Mini 4 Pro. Размер сенсора составляет 15,19 × 11,11 мм, то есть он в два с лишним раза больше по площади по сравнению с сенсором mini 4 Pro. По словам DJI, датчик обеспечивает 14 ступеней динамического диапазона. Он обладает расширенным диапазоном чувствительности ISO: 12800 при обычной съёмке и 3200 при съёмке в режиме HDR.

Mini 5 Pro может набирать высоту вдвое быстрее, чем Mini 4 Pro — со скоростью 10 метров в секунду. Скорость горизонтального полёта возросла с 58 км/ч до 67,5 км/ч. DJI Mini 5 Pro получил улучшенную версию системы всенаправленного уклонения от препятствий для работы в условиях низкой освещённости с фронтальным LiDAR, что позволяет ему легче возвращаться домой в темноте, а также «запоминать маршруты полёта, обеспечивая безопасный взлёт и возвращение даже без спутникового сигнала».

Mini 5 Pro может снимать видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Ёмкость встроенного накопителя составляет 42 Гбайт, тогда как предыдущим Mini требовалась SD-карта для записи роликов объёмом более 2 Гбайт. И хотя дальность беспроводной связи DJI не сильно увеличилась, теперь он поддерживает Wi-Fi 6 со скоростью загрузки до 100 Мбайт/с. Mini 5 Pro оснащён подвесом, который обеспечивает поворот объектива как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, но угол поворота ограничен 225 градусами.

Дрон автоматически включается при раскладывании кронштейнов. По данным DJI, Mini 5 Pro со штатным аккумулятором весит 250 грамм (как и Mini 4 Pro) и способен проработать 36 минут — на две минуты дольше, чем Mini 4 Pro. При использовании расширенного аккумулятора дрон сможет оставаться в воздухе 52 минуты, что является рекордом по времени автономной работы среди дронов DJI непромышленного назначения. В Европе этот расширенный аккумулятор продаваться не будет из-за законодательных ограничений.

DJI Mini 5 Pro будет поставляться в комплекте с дополнительными аккумуляторами, аксессуарами и пультами управления с экранами. Пропеллеры и ND-фильтры от Mini 4 Pro не подходят для Mini 5 Pro, а новые аккумуляторы не совместимы со старым дроном. Технически, Mini 5 Pro может использовать аккумуляторы от предыдущих моделей, но производитель не рекомендует этого делать.

Mini 5 Pro, как и Air 3S, Mavic 4 Pro и другие будущие продукты DJI, не будет продаваться в США. В Канаде DJI Mini 5 Pro будет стоить $769. В Великобритании на дрон установлена цена в £689, в Европе — €798 евро, а в Японии — 106 700 иен.