Alibaba удалось разработать ИИ-чип T-Head PPU, сопоставимый по характеристикам с Nvidia H20

Китайские разработчики ускорителей вычислений вынуждены были ориентироваться на быстродействие поставляемых из-за рубежа решений Nvidia, а с недавних пор такое сопоставление требуется и по инициативе китайских властей. Подразделение Alibaba утверждает, что смогло разработать ускоритель, который сопоставим по характеристикам с Nvidia H20.

Речь идёт о T-Head PPU — чипе, который разработало одноимённое подразделение Alibaba. Таблица с его сравнительными характеристиками, как сообщает South China Morning Post, мелькнула в репортаже китайского телеканала CCTV. Представители компании, как поясняется, демонстрировали новый ускоритель премьер-министру КНР Ли Цяна (Li Qiang) во время его визита в центр обработки данных China Unicom в провинции Цинхай на северо-западе страны.

Чипы T-Head при этом сравнивались по характеристикам с Nvidia H20 и A800, которые на определённых этапах поставлялись в Китай официально. В апреле этого года власти США наложили запрет на поставки H20 в КНР, но в июле его сняли. После китайские власти развернули кампанию по дискредитации ускорителей Nvidia, и недавно представленные RTX Pro 6000D крупным разработчикам рекомендовали не использовать в своей инфраструктуре в достаточно категоричной форме.

Судя по мелькнувшим в эфире CCTV кадрам, ускоритель T-Head PPU оснащается 96 Гбайт памяти типа HBM2e, предлагает пропускную способность соединительного интерфейса между чипами на уровне 700 Гбайт/с и поддержку интерфейса PCI Express 5.0. Его энергопотребление при этом укладывается в 400 Вт, что позволяет говорить о некоторой экономии по сравнению с Nvidia H20. В распоряжении China Unicom находятся 16 384 ускорителей T-Head, который в совокупности обеспечивают быстродействие на уровне 1945 петафлопс. Кроме того, China Unicom использует китайские ускорители MetaX, Biren Technology и Zhonghao Xinying Technology. К партнёрству рассматриваются и другие китайские разработчики чипов: Moore Threads, Enflame и Tecorigin.