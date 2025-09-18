Сегодня 18 сентября 2025
За пять лет количество расследований в сфере промышленного шпионажа на Тайване выросло на 31 %

Тайваньская статистика за пятилетний период, предшествовавший 2023 году, говорит о росте количества расследований, связанных с попытками промышленного шпионажа, на 31 % по сравнению с предшествующей пятилеткой. Представители Nikkei Asian Review связывают эту динамику с возросшей активностью китайских компаний, пытающихся заполучить ценные технологии с мятежного острова.

Источник изображения: Tokyo Electron

Источник изображения: Tokyo Electron

В абсолютном выражении количество соответствующих дел выросло до 110 штук. Наиболее свежим инцидентом в этой сфере можно считать дело с участием бывшего сотрудника TSMC, который перешёл на работу в Tokyo Electron, и якобы пытался заполучить ценную информацию о технологиях прежнего работодателя. Поскольку речь шла об оборудовании, предназначенном для выпуска 2-нм чипов, тайваньскими властями данный инцидент рассматривается, как попытка получения неправомерного доступа к стратегически важным для экономики острова технологиям. Tokyo Electron не удалось выявить факт передачи ценной информации TSMC сторонним лицам.

По оценкам экспертов, судебное разбирательство по этому делу может в лучшем случае занять один год, а то и больше. Тайваньское законодательство предусматривает наказание от пяти до двенадцати лет тюремного заключения за неправомерное получение информации, составляющей коммерческую тайну, в интересах другого государства. Если будет доказан факт использования этих данных за пределами Тайваня, то предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до десяти лет. Одновременно могут быть наложены и штрафные санкции.

В деле Tokyo Electron обвинение запросило 14 лет лишения свободы для бывшего сотрудника этой компании, а также 9 и 7 лет для двух других подозреваемых, которые работали в TSMC. В период с 2019 по 2023 годы тайваньские власти успели рассмотреть 110 подобных дел, тогда как в период с 2014 по 2018 годы их количество было ограничено 84 случаями. Считается, что основная часть попыток промышленного шпионажа на Тайване предпринимается в интересах Китая. В 2021 году за пределы Тайваня коммерческие секреты утекли 51 раз, из них на китайское направление пришлось 48 случаев.

В последние годы китайский полупроводниковый сектор находится под давлением американских санкций, с одной стороны, а с другой его толкают по кривой технического прогресса китайские власти, призывающие активнее заниматься импортозамещением. Не исключено, что заимствовать необходимые технологии на Тайване какие-то китайские компании пытаются нелегальным путём.

Ещё одним каналом утечек ценной информации с Тайваня в Китай считается отток местных кадров необходимой квалификации. С начала века многие ценные специалисты переехали с Тайваня в КНР. В частности, основу команды технических специалистов китайского контрактного производителя чипов SMIC как раз составили бывшие сотрудники TSMC во главе с основателем этой китайской компании. Нередко в Китай переводятся те специалисты, которым на Тайване не предоставляются адекватные возможности карьерного роста. Китайские работодатели в этом случае обычно щедры на компенсации и стимулы. Тайваньские власти стараются бороться с этими тенденциями за счёт ужесточения законодательства.

В Южной Корее проблема также присутствует. В период с 2019 по 2023 годы здесь было выявлено 69 случаев промышленного шпионажа, из которых 38 были связаны с полупроводниковой отраслью. В Японии подобная статистика пошла на спад, поскольку основные ноу-хау в сфере производства полупроводников сейчас находятся в распоряжении Тайваня и Южной Кореи.

тайвань, китай, промышленный шпионаж, разработка, интеллектуальная собственность
