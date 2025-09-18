Сегодня 18 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Huawei представит четыре новых ИИ-ускори...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Huawei представит четыре новых ИИ-ускорителя Ascend за три года, чтобы догнать и перегнать Nvidia

Поскольку сфера искусственного интеллекта является ареной серьёзного соперничества между США и Китаем, страдающая от американских санкций уже более пяти лет компания Huawei Technologies старалась не афишировать свои соответствующие инициативы. На этой неделе она неожиданно призналась, что намерена за три ближайших года вывести на рынок четыре версии своих ускорителей семейства Ascend.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

В первом квартале этого года Huawei представила ускоритель Ascend 910C, в следующем году она представит две разновидности ускорителя Ascend 950, а в 2027 году выйдет Ascend 960, после чего уже в 2028 году будет представлен Ascend 970. Ближайшей новинке в лице Ascend 950 полагается память типа HBM собственной разработки Huawei, как сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании. По всей видимости, китайским поставщикам удалось наладить выпуск такой памяти, поскольку ранее местные разработчики чипов зависели в этой сфере от производителей памяти из США и Южной Кореи.

Huawei также планирует ввести в строй суперкомпьютерные кластеры Atlas 950 и Atlas 960, оснащаемые 8192 и 15 488 чипами Ascend соответственно. Вычислительные системы Atlas 900, также известные как CloudMatrix 384, оснащаются 384 ускорителями Ascend 910C. В некоторых дисциплинах они опережают по быстродействию Nvidia GB200 NVL72, которые содержат 72 чипа B200.

Компания также похвасталась, что разработанная ей технология SuperPod поддерживает соединение до 15 488 графических карт, содержащих чипы искусственного интеллекта Ascend от Huawei. А в настоящее время она управляет суперкластером с примерно 1 миллионом графических карт. Ранее в этом году основатель Huawei Рен Чжэнфэй заявил в интервью, что Huawei все еще отстает от США по производительности одного чипа, но «мы все еще можем добиться желаемых результатов, компенсируя их вычислениями на основе кластеров».

Представители Huawei также поделились прогнозами на общее развитие мировой отрасли искусственного интеллекта на ближайшие десять лет. По их мнению, к 2035 году мировые вычислительные мощности возрастут в 100 000 раз. При этом в ближайшие десять лет двигать отрасль будет искусственный интеллект, сопоставимый по своим способностям с человеческим разумом. По крайней мере, разработчики будут стремиться к созданию так называемого «сильного искусственного интеллекта». По прогнозам Huawei, к 2035 году 9 млрд человек будут подключены к 900 млрд так называемых ИИ-агентов, а мобильный интернет по сути своей превратится в «агентский».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei объявила о полной победе над санкциями США и нацелилась на лидерство в ИИ
Alibaba разработала собственный ИИ-ускоритель — альтернатива Nvidia, но не для обучения
Китай собрался утроить выпуск ИИ-чипов в следующем году, чтобы обеспечить развитие DeepSeek
Alibaba удалось разработать ИИ-чип T-Head PPU, сопоставимый по характеристикам с Nvidia H20
Patriot представила два PCIe 5.0 SSD: Viper PV563 среднего уровня и PA523 — начального
Звериный оскал дефицита: темпы удорожания DDR4-памяти превысили 5 % в неделю
Теги: huawei, huawei technologies, huawei ascend, hbm, китайские производители
huawei, huawei technologies, huawei ascend, hbm, китайские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Российский специалист по ремонту ПК-оборудования VIK-on выпустил DDR5-тестер для ноутбуков
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
ИИ от OpenAI обошёл все команды из людей, а заодно и Google Deepmind, на чемпионате по программированию 34 мин.
Похоже, в Cyberpunk 2 всё-таки появится мультиплеер — вакансия выдала планы CD Projekt Red 2 ч.
Google превращает Discover в «новостную соцсеть» с подписками и постами из X и Instagram 3 ч.
Reddit готовит новый контракт с Google по интеграции с ИИ-сервисами 4 ч.
Даже авторы сценария The Wolf Among Us 2 не знают, что происходит с игрой 13 ч.
Nothing анонсировала OS 4.0 — интерфейс стал проще, а камера умнее 15 ч.
Paradox добавила возмутившие фанатов платные кланы в стандартное издание Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и анонсировала два сюжетных DLC 15 ч.
Жертвы утечки данных Facebook через Cambridge Analytica начали получать выплаты от Цукерберга 16 ч.
В мессенджере Max начинаются «открытые» тесты каналов — создавать их разрешат блогерам из реестра РКН 16 ч.
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях 17 ч.
Представлены умные очки Ray-Ban Meta Gen 2 с удвоенным временем автономной работы 2 мин.
Meta представила умные AR-очки Ray-Ban Display со встроенным дисплеем и браслетом в придачу 4 мин.
Logitech анонсировала игровую гарнитуру Astro A20 X, которая умеет работать с двумя устройствами сразу 12 мин.
За июль роботакси Tesla попали в три ДТП, но компания постаралась замести следы 29 мин.
Huawei представит четыре новых ИИ-ускорителя Ascend за три года, чтобы догнать и перегнать Nvidia 41 мин.
Вы нам — SMR, мы вам — ядерное топливо: американские и британские компании подписали целый ряд соглашению по развитию АЭС для питания ЦОД 2 ч.
Apple рассматривает возможность организации сборки складного iPhone на Тайване и в Индии 3 ч.
За пять лет количество расследований в сфере промышленного шпионажа на Тайване выросло на 31 % 3 ч.
Alibaba удалось разработать ИИ-чип T-Head PPU, сопоставимый по характеристикам с Nvidia H20 7 ч.
Новая статья: Обзор «золотого» блока питания GamerStorm PQ1000G (PQA00G-FD) с разъемом 12V-2x6 11 ч.