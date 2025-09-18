Huawei представит четыре новых ИИ-ускорителя Ascend за три года, чтобы догнать и перегнать Nvidia

Поскольку сфера искусственного интеллекта является ареной серьёзного соперничества между США и Китаем, страдающая от американских санкций уже более пяти лет компания Huawei Technologies старалась не афишировать свои соответствующие инициативы. На этой неделе она неожиданно призналась, что намерена за три ближайших года вывести на рынок четыре версии своих ускорителей семейства Ascend.

В первом квартале этого года Huawei представила ускоритель Ascend 910C, в следующем году она представит две разновидности ускорителя Ascend 950, а в 2027 году выйдет Ascend 960, после чего уже в 2028 году будет представлен Ascend 970. Ближайшей новинке в лице Ascend 950 полагается память типа HBM собственной разработки Huawei, как сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании. По всей видимости, китайским поставщикам удалось наладить выпуск такой памяти, поскольку ранее местные разработчики чипов зависели в этой сфере от производителей памяти из США и Южной Кореи.

Huawei также планирует ввести в строй суперкомпьютерные кластеры Atlas 950 и Atlas 960, оснащаемые 8192 и 15 488 чипами Ascend соответственно. Вычислительные системы Atlas 900, также известные как CloudMatrix 384, оснащаются 384 ускорителями Ascend 910C. В некоторых дисциплинах они опережают по быстродействию Nvidia GB200 NVL72, которые содержат 72 чипа B200.

Компания также похвасталась, что разработанная ей технология SuperPod поддерживает соединение до 15 488 графических карт, содержащих чипы искусственного интеллекта Ascend от Huawei. А в настоящее время она управляет суперкластером с примерно 1 миллионом графических карт. Ранее в этом году основатель Huawei Рен Чжэнфэй заявил в интервью, что Huawei все еще отстает от США по производительности одного чипа, но «мы все еще можем добиться желаемых результатов, компенсируя их вычислениями на основе кластеров».

Представители Huawei также поделились прогнозами на общее развитие мировой отрасли искусственного интеллекта на ближайшие десять лет. По их мнению, к 2035 году мировые вычислительные мощности возрастут в 100 000 раз. При этом в ближайшие десять лет двигать отрасль будет искусственный интеллект, сопоставимый по своим способностям с человеческим разумом. По крайней мере, разработчики будут стремиться к созданию так называемого «сильного искусственного интеллекта». По прогнозам Huawei, к 2035 году 9 млрд человек будут подключены к 900 млрд так называемых ИИ-агентов, а мобильный интернет по сути своей превратится в «агентский».