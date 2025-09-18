Ryzen 7 9800X3D на материнской плате Gigabyte разогнали до 7,3 ГГц — это рекорд для этого процессора

Gigabyte похвасталась новым мировым рекордом разгона процессора AMD Ryzen 7 9800X3D — на материнской плате Gigabyte X870 AORUS Tachyon чип преодолел отметку 7,3 ГГц, чего ранее сделать не удавалось.

Рекорд во время недавнего мероприятия в Шанхае (Китай) установил штатный оверклокер Gigabyte под псевдонимом Hicookie, использовав для этого лучшую в ассортименте компании материнскую плату для разгона — модель X870 AORUS Tachyon. Даже без всех этих ухищрений AMD Ryzen 7 9800X3D является самым быстрым игровым процессором в мире за счёт технологии 3D V-Cache.

Процессор имеет 8 ядер и поддерживает 16 потоков, штатная тактовая частота составляет до 5,2 ГГц, объём L3-кеша — 96 Мбайт, показатель TDP — 120 Вт. В качестве хладагента системы охлаждения использовался жидкий азот, который помог довести частоту чипа до 7313 МГц — предыдущий рекорд составлял 7241,93 МГц.

Чтобы добиться рекордного показателя, у AMD Ryzen 7 9800X3D отключили многопоточность — 8 ядер стали обрабатывать 8 потоков. Напряжение увеличили до 1,631 В, частоту системной шины — до 101,57 МГц, а множитель установили в значение 72. Всё это оказалось возможным благодаря материнской плате Gigabyte X870 AORUS Tachyon, созданной специально для разгона.

В многоядерном тесте Cinebench 2024 чип AMD Ryzen 7 9800X3D набрал 1733 балла, но тактовую частоту в данном случае пришлось снизить до 6648,8 ГГц — ниже пикового значения. Но и этого хватило, чтобы установить рекорд для этого процессора.