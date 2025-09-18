Сегодня 18 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разгон и замеры производительности систе... Ryzen 7 9800X3D на материнской плате Gig...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ryzen 7 9800X3D на материнской плате Gigabyte разогнали до 7,3 ГГц — это рекорд для этого процессора

Gigabyte похвасталась новым мировым рекордом разгона процессора AMD Ryzen 7 9800X3D — на материнской плате Gigabyte X870 AORUS Tachyon чип преодолел отметку 7,3 ГГц, чего ранее сделать не удавалось.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

Рекорд во время недавнего мероприятия в Шанхае (Китай) установил штатный оверклокер Gigabyte под псевдонимом Hicookie, использовав для этого лучшую в ассортименте компании материнскую плату для разгона — модель X870 AORUS Tachyon. Даже без всех этих ухищрений AMD Ryzen 7 9800X3D является самым быстрым игровым процессором в мире за счёт технологии 3D V-Cache.

Процессор имеет 8 ядер и поддерживает 16 потоков, штатная тактовая частота составляет до 5,2 ГГц, объём L3-кеша — 96 Мбайт, показатель TDP — 120 Вт. В качестве хладагента системы охлаждения использовался жидкий азот, который помог довести частоту чипа до 7313 МГц — предыдущий рекорд составлял 7241,93 МГц.

Чтобы добиться рекордного показателя, у AMD Ryzen 7 9800X3D отключили многопоточность — 8 ядер стали обрабатывать 8 потоков. Напряжение увеличили до 1,631 В, частоту системной шины — до 101,57 МГц, а множитель установили в значение 72. Всё это оказалось возможным благодаря материнской плате Gigabyte X870 AORUS Tachyon, созданной специально для разгона.

В многоядерном тесте Cinebench 2024 чип AMD Ryzen 7 9800X3D набрал 1733 балла, но тактовую частоту в данном случае пришлось снизить до 6648,8 ГГц — ниже пикового значения. Но и этого хватило, чтобы установить рекорд для этого процессора.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Установлен новый мировой рекорд разгона процессора — до 9,13 ГГц раскочегарили Core i9-14900KF под жидким гелием
Ryzen Threadripper Pro 9995WX разогнали с помощью системы охлаждения спорткара BMW — до жидкого азота далеко
Из Ryzen Threadripper Pro 9995WX выжали всё под жидким азотом: 227 000 баллов в Cinebench R23 и ещё семь мировых рекордов
Alibaba удалось разработать ИИ-чип T-Head PPU, сопоставимый по характеристикам с Nvidia H20
SMIC приступила к тестированию созданной в Китае DUV-системы для выпуска 7-нм чипов
AMD выпустила Ryzen 5 9500F и Ryzen 7 9700F — первые Granite Ridge без графического ядра
Теги: amd, gigabyte, разгон
amd, gigabyte, разгон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Российский специалист по ремонту ПК-оборудования VIK-on выпустил DDR5-тестер для ноутбуков
Китай прекратил антимонопольное расследование по Google, чтобы бросить все силы против Nvidia 14 мин.
Microsoft обновила «Блокнот», «Ножницы» и Paint в Windows 11 на компьютерах Copilot+ PC 16 мин.
Ставленники Маска создали в xAI «душную» атмосферу — это подрывает боевой дух разработчиков 2 ч.
Valve объявила, когда Steam лишится поддержки 32-разрядной Windows 10 2 ч.
Meta представила редактор виртуальных миров Horizon Studio — метавселенная ускорится и похорошеет 2 ч.
«Настоящая» детективная RPG от экс-разработчиков Disco Elysium сменила название и не только — геймплейный трейлер и скриншоты Tangerine Antarctic 3 ч.
«Базис» стал резидентом Казанского ИТ-парка 3 ч.
Геймплей и скриншоты боевика Marvel 1943: Rise of Hydra от команды бывшей сценаристки Uncharted засветились в новой утечке 4 ч.
«Базис» и «Киберпротект» объединяют усилия для создания комплексных решений защиты ИТ-инфраструктуры 4 ч.
Впервые в России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО 4 ч.
Logitech представила игровую мышь G Pro X2 Superstrike с индуктивными кнопками и обратной связью 6 мин.
Ryzen 7 9800X3D на материнской плате Gigabyte разогнали до 7,3 ГГц — это рекорд для этого процессора 16 мин.
Nvidia испугалась ускорителей AMD и просит поставщиков сделать для неё HBM4 побыстрее 27 мин.
Huawei раскрыла планы по выпуску ИИ-ускорителей Ascend 37 мин.
Xenium X718 — кнопочный мобильный телефон с высокой автономностью и док-станцией 2 ч.
Анонсированы умные очки Oakley Meta Vanguard с защитой IP67 для спортсменов 2 ч.
За пределами Солнечной системы открыта 6000-я экзопланета 2 ч.
China Unicom построила в Китае «огромный» ЦОД с ИИ-ускорителями местного производства — Alibaba T-Head предоставила 16 тыс. PPU 3 ч.
Gartner: в 2026 году расходы на ИИ превысят $2 трлн благодаря инвестициям гиперскейлеров 3 ч.
В камерах iPhone 17 Pro Max и iPhone Air нашёлся баг — некоторые фото получаются испорченными 4 ч.