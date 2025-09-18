Сегодня 18 сентября 2025
Полноэкранный интерфейс Xbox оказался доступен для всех — Asus ROG Xbox Ally теряет эксклюзивность

Одной из примечательных особенностей портативной консоли нового поколения Asus ROG Xbox Ally стал её уникальный интерфейс, призванный преодолеть проблемы Windows на компактных устройствах. Это полноэкранное приложение Xbox, которое загружается по умолчанию вместо традиционного интерфейса, и теперь оно стало доступным для всех остальных подобных устройств, но придётся приложить некоторые усилия.

Источник изображения: Asus

Источник изображения: Asus

Иронично, что выход самой Asus ROG Xbox Ally намечен на октябрь, то есть воспользоваться преимуществом нового интерфейса смогут обладатели всех конкурирующих устройств, в том числе оригинальной Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go первого поколения. Самое сложное в опубликованной на Reddit инструкции для включения полноэкранного приложения Xbox — обновить ОС до Windows 11 25H2, для чего потребуется зарегистрироваться в программе Windows Insider; сборка доступна на канале Release Preview.

После установки обновления останется внести несколько изменений в системный реестр, если переключатель перехода в полноэкранный режим не появится автоматически при запуске, — и перезагрузить систему. После этого на приставке будет сразу открываться полноэкранное приложение Xbox, в котором теперь собраны игры в том числе и из альтернативных магазинов приложений, таких как Steam, Epic Games и Battle.net.

Портативная консоль по-прежнему будет работать под управлением Windows 11, но без каких-либо дополнительных функций, которые присутствуют в фоновом режиме и потребляют дополнительные ресурсы. Таким образом система будет потреблять меньше памяти, а интерфейс станет удобнее для портативных устройств. Выигрыш может оказаться значительным: журналистам Windows Central удалось повысить производительность Shadow of the Tomb Raider с 29 до 38 кадров в секунду и обеспечить дополнительный час автономной работы на Asus ROG Ally первого поколения.

Это не значит, что при внесении всех этих изменений пользователь оказывается ограничен новым режимом — сохраняется возможность перейти в привычную десктопную среду по нажатии сочетания клавиш Alt+Tab. Но для этого, очевидно, придётся подключить клавиатуру.

Источник:

Теги: xbox, windows, microsoft
