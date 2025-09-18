Сегодня 18 сентября 2025
Уже не DLC, но ещё не Dying Light 3: критики вынесли вердикт Dying Light: The Beast

В преддверии перенесённого на один день раньше релиза первых оценок от западных критиков удостоился амбициозный зомби-боевик с открытым миром Dying Light: The Beast от польской студии Techland.

Источник изображений: Techland

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже более 50 обзоров Dying Light: The Beast со средним рейтингом 78 % (PC, PS5). На OpenCritic оценок меньше, но процент выше — 82 % при 34 отзывах (игру рекомендуют 91 % журналистов).

Dying Light: The Beast стала самой высокооценённой игрой серии, но отрывы на Metacritic совсем небольшие. Dying Light на релизе в 2015 году заслужила 74−75 %, а вышедшая спустя семь лет Dying Light 2 Stay Human76−77 %.

Режим зверя, как и сюжет, получил смешанные отзывы, но пугать по ночам игра умеет

Рецензенты остались довольны как никогда брутальной боевой системой, всё ещё захватывающим паркуром, удачным балансом между выживанием и хоррором, насыщенным и живописным открытым миром, а также оптимизацией на ПК.

В минусы проекту записали консервативный геймплей, слабое начало истории, всё ещё неловкие бои против обычных людей, однообразный контент в открытом мире, проблемы с ИИ и баги разной степени тяжести.

Как и в случае с Dying Light 2, сюжетную кампанию The Beast можно проходить в кооперативе на четверых

Критики сходятся во мнении, что Dying Light: The Beast получилась бо́льшим (и не только в плане размеров), чем DLC, из которого она родилась, но до статуса Dying Light 3 новые приключения Кайла Крейна явно не дотягивают.

Dying Light: The Beast уже вышла на PC (недоступна в российских Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а до PS4 и Xbox One доберётся позже. Релиз сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

