Microsoft напомнила об окончании расширенной поддержки Office 2016 и Office 2019 в следующем месяце

На этой неделе Microsoft вновь напомнила клиентам, что расширенная поддержка Office 2016 и Office 2019 закончится менее чем через 30 дней, 14 октября 2025 года. Компания также посоветовала организациям, использующим графический редактор Visio 2016/2019, менеджер проектов Project 2016/2019 и связанные с ними приложения, как можно скорее обновиться, чтобы избежать проблем с безопасностью, совместимостью и производительностью, поскольку их поддержка также завершится в следующем месяце.

Согласно информации на сайте Microsoft, посвящённом жизненному циклу её продуктов, основная поддержка Office 2016 завершилась пятью годами ранее, в октябре 2020 года, а Office 2019 — в октябре 2023 года.

«Как сообщалось ранее здесь и в MC1056260 (апрель 2025-го), поддержка Office 2016 и Office 2019 завершится 14 октября 2025 года. После этой даты для этих версий Office больше не будут доступны обновления, исправления безопасности и техническая поддержка. Хотя приложения могут продолжать работать, использование неподдерживаемого программного обеспечения может привести к потенциальным рискам безопасности, рискам соответствия требованиям, несовместимости систем и другим проблемам», — сообщила компания.

В апреле Microsoft уже напоминала клиентам, что поддержка её старых офисных пакетов будет прекращена осенью этого года и призывала пользователей перейти на Microsoft 365 — версию офисного пакета Microsoft Office с подпиской. На сайте поддержки Microsoft представлено подробное руководство по миграции со старых версий Office до Microsoft 365.

Пользователи также могут перейти на Office 2024, выпущенный в октябре 2024 года для малого бизнеса и домашних пользователей. Он включает приложения Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook для Windows и macOS. Другой вариант — Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) 2024, выпущенный Microsoft в сентябре 2024 года. Это бессрочная версия Office для Windows и macOS с корпоративной лицензией, предназначенная для государственных и коммерческих клиентов, использующих устройства без подключения к Интернету и требующих долгосрочной поддержки. Microsoft продлила поддержку Office 2024 и Office LTSC 2024 до 9 октября 2029 года.

На прошлой неделе компания также напомнила клиентам, что поддержка Windows 10 закончится через 30 дней. Microsoft предупредила IT-администраторов о необходимости вывести из эксплуатации устаревшие версии Exchange 2016 и Exchange 2019, которые также перестанут получать обновления безопасности со следующего месяца.