Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Офисные пакеты Microsoft напомнила об окончании расшире...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft напомнила об окончании расширенной поддержки Office 2016 и Office 2019 в следующем месяце

На этой неделе Microsoft вновь напомнила клиентам, что расширенная поддержка Office 2016 и Office 2019 закончится менее чем через 30 дней, 14 октября 2025 года. Компания также посоветовала организациям, использующим графический редактор Visio 2016/2019, менеджер проектов Project 2016/2019 и связанные с ними приложения, как можно скорее обновиться, чтобы избежать проблем с безопасностью, совместимостью и производительностью, поскольку их поддержка также завершится в следующем месяце.

Источник изображения: Bleeping Computer

Источник изображения: Bleeping Computer

Согласно информации на сайте Microsoft, посвящённом жизненному циклу её продуктов, основная поддержка Office 2016 завершилась пятью годами ранее, в октябре 2020 года, а Office 2019 — в октябре 2023 года.

«Как сообщалось ранее здесь и в MC1056260 (апрель 2025-го), поддержка Office 2016 и Office 2019 завершится 14 октября 2025 года. После этой даты для этих версий Office больше не будут доступны обновления, исправления безопасности и техническая поддержка. Хотя приложения могут продолжать работать, использование неподдерживаемого программного обеспечения может привести к потенциальным рискам безопасности, рискам соответствия требованиям, несовместимости систем и другим проблемам», — сообщила компания.

В апреле Microsoft уже напоминала клиентам, что поддержка её старых офисных пакетов будет прекращена осенью этого года и призывала пользователей перейти на Microsoft 365 — версию офисного пакета Microsoft Office с подпиской. На сайте поддержки Microsoft представлено подробное руководство по миграции со старых версий Office до Microsoft 365.

Пользователи также могут перейти на Office 2024, выпущенный в октябре 2024 года для малого бизнеса и домашних пользователей. Он включает приложения Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook для Windows и macOS. Другой вариант — Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) 2024, выпущенный Microsoft в сентябре 2024 года. Это бессрочная версия Office для Windows и macOS с корпоративной лицензией, предназначенная для государственных и коммерческих клиентов, использующих устройства без подключения к Интернету и требующих долгосрочной поддержки. Microsoft продлила поддержку Office 2024 и Office LTSC 2024 до 9 октября 2029 года.

На прошлой неделе компания также напомнила клиентам, что поддержка Windows 10 закончится через 30 дней. Microsoft предупредила IT-администраторов о необходимости вывести из эксплуатации устаревшие версии Exchange 2016 и Exchange 2019, которые также перестанут получать обновления безопасности со следующего месяца.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft обновила «Блокнот», «Ножницы» и Paint в Windows 11 на компьютерах Copilot+ PC
Microsoft хочет запретить перепродажу корпоративных лицензий Office и Windows — дело дошло до суда
В корпоративном пакете Microsoft 365 заработал бесплатный Copilot Chat
Пользователи Windows 10 получили от Microsoft последнее предупреждение о завершении поддержки ОС
Microsoft удалось избежать штрафа в ЕС, пообещав изъять Teams из офисных пакетов
Microsoft уберёт Teams из пакета офисных приложений, чтобы избежать штрафа в ЕС
Теги: microsoft, office 2016, office 2019, обновление, поддержка
microsoft, office 2016, office 2019, обновление, поддержка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сегодня утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать онлайн
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11 27 мин.
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome 32 мин.
Создателям контента для Fortnite позволят зарабатывать реальные деньги на продаже предметов 2 ч.
Microsoft напомнила об окончании расширенной поддержки Office 2016 и Office 2019 в следующем месяце 2 ч.
Epic Games Store устроил раздачу культового приключения Samorost 2 и социального выживания Project Winter 2 ч.
«А кто спрашивает?», — точность ответов DeepSeek зависит от региона пользователя 2 ч.
Уже не DLC, но ещё не Dying Light 3: критики вынесли вердикт Dying Light: The Beast 3 ч.
Слухи: авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 взял курс на PS5 5 ч.
В «Рувики» ИИ займётся обновлением статей и борьбой с вандалами 5 ч.
Полноэкранный интерфейс Xbox оказался доступен для всех — Asus ROG Xbox Ally теряет эксклюзивность 5 ч.
Новая статья: Обзор и тест системы жидкостного охлаждения Ocypus Sigma L36 Pro: внимание на экран! 15 мин.
Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х 2 ч.
Northrop Grumman справилась с отказавшими двигателями — космогрузовик Cygnus XL долетел до МКС 4 ч.
Huawei пообещала создать «самый мощный в мире» ИИ-кластер, который в разы превзойдёт решения Nvidia 4 ч.
Учёные создали наношестерёнки размером с человеческую клетку, которые вращаются от лазера 5 ч.
TWS-наушники Nothing Ear (3) получили обновлённый дизайн и футляр с системой микрофонов Super Mic 6 ч.
Corsair представила ультралёгкую игровую мышь весом 36 граммов с автономностью до 70 часов 6 ч.
Акции Intel взлетели на новости об инвестициях Nvidia 6 ч.
Intel и Nvidia объявили о подготовке нескольких поколений x86-процессоров с графикой Nvidia для ПК и ЦОД 6 ч.
Oracle добавит ИИ-сервисы в облако UK Sovereign Cloud в рамках инвестиционного плана на $5 млрд 7 ч.