Глава Nvidia назвал сделку с Intel на $5 млрд «невероятной инвестицией»

Вечер четверга не обошёлся без сенсаций, поскольку Nvidia объявила о намерениях вложить $5 млрд в капитал Intel и совместно создавать x86-совместимые процессоры. Основатель и бессменный глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признался, что переговоры по сделке шли около года, и она является «невероятной инвестицией».

Как добавил генеральный директор Nvidia, он лично вёл переговоры со своим коллегой из Intel Лип-Бу Таном (Lip-Bu Tan), которого он назвал своим «давним другом». По словам Хуанга, они с Таном знакомы уже около тридцати лет. Соответствующие комментарии прозвучали из уст традиционно словоохотливого основателя Nvidia на пресс-конференции, которой предшествовало объявление о сделке между компаниями. «Мы подумали, что это будет невероятным вложением денег», — охарактеризовал глава Nvidia мотивацию своей компании к заключению сделки с Intel.

Оба разработчика будут трудиться над созданием x86-совместимых процессоров с интегрированными GPU в исполнении Nvidia, которые найдут своё применение не только в серверном сегменте, но и в настольных ПК, а также ноутбуках. По словам представителей Intel, переговоры велись несколько месяцев, а окончательные договорённости были достигнуты в минувшую субботу. Для Nvidia сделка выгодна тем, что позволит получить доступ к процессорам Intel для серверных систем, используемых в инфраструктуре искусственного интеллекта. По оценкам Хуанга, ёмкость тех сегментов рынка, которые позволяет охватить сделка между компаниями, достигает $50 млрд. Получая центральные процессоры от Intel, сама Nvidia станет крупным поставщиком чиплетов с GPU для этих самых процессоров, так что обмен будет взаимовыгодным.

Глава Nvidia особо подчеркнул, что сделка с Intel не окажет негативного влияния на взаимоотношения его компании с Arm — британским разработчиком одноимённых процессорных архитектур. Пока сделка с Intel никак не касается интересов контрактного подразделения компании, которое могло бы выпускать чипы по заказу Nvidia. Глава последней лишь добавил, что технологические возможности Intel всегда интересовали Nvidia, и она продолжит их оценивать, но обсуждаемая выше сделка никак этой сферы не касается. Впрочем, Intel будет заниматься упаковкой процессоров, которые разработаны совместно с Nvidia, но делаться это будет для собственных нужд первой из компаний, по сути.

Глава Intel Лип-Бу Тан выразил признательность коллеге из Nvidia за доверие, оказанное ему лично и всей команде, пообещав усердно работать над обеспечением хорошей финансовой отдачи для инвестора и партнёра. Усилия Тана по привлечению капитала с момента его прихода на пост генерального директора Intel в марте этого года привели к тому, что американское правительство приобрело около 10 % акций компании за $8,9 млрд, японская корпорация SoftBank вложила $2 млрд, а Silver Lake выплатила Intel $3,3 млрд за 51 % акций дочерней компании Altera. Кроме того, за это время дочерняя Mobileye выручила на продаже своих акций $1 млрд. Сокращение численности персонала на 15 % к концу года также должно позволить Intel уменьшить расходы.