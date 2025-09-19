GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут

Постапокалиптический шутер с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl готовится к следующему крупному обновлению. Разработчики из студии GSC Game World раскрыли, когда ждать патч.

Как подметили пользователи форума Reddit, о сроках выхода предстоящего обновления 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl недавно обмолвился менеджер сообщества игры в Discord под псевдонимом Mol1t.

По словам Mol1t, релиз 1.6 планировался на этой неделе, но был перенесён на следующую. Прошлые крупные патчи для S.T.A.L.K.E.R. 2 в 2025 году выходили по средам или четвергам — другими словами, апдейт стоит ждать 24−25 сентября.

Согласно официальным тизерам и ответам Mol1t в Discord, патч 1.6 принесёт с собой приборы ночного видения, побочное задание от старого знакомого, новую аномалию и дополнительные настройки геймпада и отображения интерфейса.

Кроме того, планируется оптимизация ЦП, улучшения поведения NPC, увеличение здоровья для кабанов (и уменьшение для псевдогигантов), обновление баланса тайников и возможность сортировки предметов в них.

Ранее разработчики раскрыли запланированные на оставшуюся часть 2025 года улучшения для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, включая перевод игры на Unreal Engine 5.5.4, вторую фазу развития редактора Zone Kit и многое другое.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября 2024 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Версия для PS5 поступит в продажу 20 ноября 2025-го. Не за горами и обещанные сюжетные дополнения.