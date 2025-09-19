Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android Tencent обвинила Sony в попытке монополи...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Tencent обвинила Sony в попытке монополизировать элементы Horizon Zero Dawn, хотя игра не так уж и уникальна

Китайский IT-гигант Tencent отреагировал на июльский иск Sony, которая обвиняла экшен с открытым миром и элементами выживания Light of Motiram от Polaris Quest (принадлежит Tencent) в бессовестном копировании Horizon Zero Dawn.

Источник изображения: Polaris Quest

Источник изображений: Steam

Напомним, Sony просила суд наложить запрет на использование и копирование Light of Motiram её контента, возместить по $150 тыс. за каждый украденный элемент Horizon и передать ей все контрафактные материалы для уничтожения.

Вслед за публикацией иска Tencent изменила оформление страницы Light of Motiram в Steam, убрав с неё напоминающие о Horizon элементы (скриншоты, трейлеры, формулировки в описании), а теперь впервые прокомментировала обвинения.

По мнению Tencent, антураж Horizon Zero Dawn тоже нельзя назвать уникальным

По мнению Tencent, антураж Horizon Zero Dawn тоже нельзя назвать уникальным

Tencent подала ходатайство об отклонении иска на двух основаниях: во-первых, Sony не принадлежат права на используемые в Horizon Zero Dawn элементы, а, во-вторых, в нарушении авторских прав платформодержатель обвиняет не те компании.

Юристы Tencent считают, что Sony пытается присвоить себе жанровые составляющие, которые встречались во многих играх до и после Horizon, включая The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Far Cry Primal, Enslaved: Odyssey to the West и другие.

В Enslaved тоже есть рыжеволосая героиня, постапокалиптический мир и механические звери

В Enslaved тоже есть рыжеволосая героиня, постапокалиптический мир и механические звери

О чём ещё говорится в ходатайстве Tencent:

  • обвинения Sony строятся на предположениях, так как Light of Motiram ещё не вышла и по ходу разработки может претерпеть значительные изменения;
  • в 2024 году Tencent обращалась к Sony с предложением выдать ей лицензию на разработку игры во вселенной Horizon, но получила отказ — Tencent уточняет, что речь шла не о Light of Motiram, её создателей на встрече не было, как и представителей Tencent Holdings;
  • иск Sony направлен против Tencent America, Proxima Beta US и Tencent Holdings, однако ни одна из них в разработке и издании Light of Motiram не участвует;
  • за разработку Light of Motiram отвечает Polaris Quest (входит в Tencent Technology), а издателем выступает сингапурская Proxima Beta PTE (она же Tencent Games и/или Level Infinite).

Light of Motiram создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, iOS и Android. Обещают эпических боссов, реалистичную физику, бесшовный кооператив на 10 человек (с кроссплеем) и текстовый перевод на русский.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Разработчики Subnautica 2 подали в суд на бывших руководителей — в том числе за кражу 172 тысяч конфиденциальных файлов
Судебные документы Sony и Tencent раскрыли актуальные продажи игр серии Horizon
Sony подала в суд на Tencent из-за боевика Light of Motiram, который подозрительно похож на Horizon Zero Dawn
Создатели Arma 4 анонсировали Cosmo Tales — космический экшен с разумным звездолётом и путешествиями по альтернативным измерениям
«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast
GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут
Теги: light of motiram, tencent, horizon zero dawn, sony interactive entertainment, судебные разбирательства
light of motiram, tencent, horizon zero dawn, sony interactive entertainment, судебные разбирательства
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября
Недалеко от России обнаружены весомые аргументы в пользу теории панспермии — появления жизни из космоса
Миллионы Wi-Fi-устройств по-прежнему подвержены уязвимости Pixie Dust, обнаруженной более десяти лет назад
Энтузиасты докопались до причин лагов и статтеров на ноутбуках Asus ROG — виноваты ошибки в BIOS
Intel не забросит выпуск видеокарт Arc после сделки с Nvidia
Tencent обвинила Sony в попытке монополизировать элементы Horizon Zero Dawn, хотя игра не так уж и уникальна 48 мин.
OpenAI уличила ИИ в преднамеренной лжи — полностью её изжить пока не удаётся 3 ч.
Создатели Arma 4 анонсировали Cosmo Tales — космический экшен с разумным звездолётом и путешествиями по альтернативным измерениям 3 ч.
«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast 4 ч.
На умных очках Meta появятся сторонние приложения, но не скоро 4 ч.
Google начнёт жёстче фильтровать интимные фото в поиске 4 ч.
GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут 5 ч.
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11 15 ч.
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome 15 ч.
Создателям контента для Fortnite позволят зарабатывать реальные деньги на продаже предметов 15 ч.
Microsoft рассказала, что нужно собрать вместе для обучения самых продвинутых ИИ-моделей 13 мин.
DDR4 останется дефицитной — цены подскочат как минимум на 10 % в октябре 3 ч.
Обнародована предварительная спецификация PCIe 8.0 3 ч.
AAEON представила компактную ИИ-систему Intelli i14 Edge с ускорителем NVIDIA RTX 3 ч.
Одноплатный компьютер LattePanda IOTA получил чип Intel Twin Lake и микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 4 ч.
Ирландия разрешит ЦОД подключаться к электростанциям на ископаемом топливе — в качестве временной меры 5 ч.
Сотрудничество с Intel не избавит Nvidia от зависимости от TSMC 6 ч.
Из-за «неадекватного» автопилота Xiaomi отзовёт 116 887 электромобилей SU7 7 ч.
iPhone 17 Pro и Pro Max оказались в дефиците на старте продаж — ждать заказов придётся месяц 8 ч.
Глава Nvidia назвал сделку с Intel на $5 млрд «невероятной инвестицией» 10 ч.