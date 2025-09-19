Tencent обвинила Sony в попытке монополизировать элементы Horizon Zero Dawn, хотя игра не так уж и уникальна

Китайский IT-гигант Tencent отреагировал на июльский иск Sony, которая обвиняла экшен с открытым миром и элементами выживания Light of Motiram от Polaris Quest (принадлежит Tencent) в бессовестном копировании Horizon Zero Dawn.

Напомним, Sony просила суд наложить запрет на использование и копирование Light of Motiram её контента, возместить по $150 тыс. за каждый украденный элемент Horizon и передать ей все контрафактные материалы для уничтожения.

Вслед за публикацией иска Tencent изменила оформление страницы Light of Motiram в Steam, убрав с неё напоминающие о Horizon элементы (скриншоты, трейлеры, формулировки в описании), а теперь впервые прокомментировала обвинения.

Tencent подала ходатайство об отклонении иска на двух основаниях: во-первых, Sony не принадлежат права на используемые в Horizon Zero Dawn элементы, а, во-вторых, в нарушении авторских прав платформодержатель обвиняет не те компании.

Юристы Tencent считают, что Sony пытается присвоить себе жанровые составляющие, которые встречались во многих играх до и после Horizon, включая The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Far Cry Primal, Enslaved: Odyssey to the West и другие.

О чём ещё говорится в ходатайстве Tencent:

обвинения Sony строятся на предположениях, так как Light of Motiram ещё не вышла и по ходу разработки может претерпеть значительные изменения;

в 2024 году Tencent обращалась к Sony с предложением выдать ей лицензию на разработку игры во вселенной Horizon, но получила отказ — Tencent уточняет, что речь шла не о Light of Motiram, её создателей на встрече не было, как и представителей Tencent Holdings;

иск Sony направлен против Tencent America, Proxima Beta US и Tencent Holdings, однако ни одна из них в разработке и издании Light of Motiram не участвует;

за разработку Light of Motiram отвечает Polaris Quest (входит в Tencent Technology), а издателем выступает сингапурская Proxima Beta PTE (она же Tencent Games и/или Level Infinite).

Light of Motiram создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, iOS и Android. Обещают эпических боссов, реалистичную физику, бесшовный кооператив на 10 человек (с кроссплеем) и текстовый перевод на русский.