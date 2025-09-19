Легендарный мультиплеер Quake II теперь доступен и в браузере, причём совершенно бесплатно

Команда Dos.Zone Team, реализовавшая легендарную пошаговую стратегию «Герои Меча и Магии III» в браузере, анонсировала и выпустила новый проект — веб-версию мультиплеера классического шутера Quake II от id Software.

Многопользовательский режим Quake II в своё время стал эталоном для сетевых шутеров своего времени, и спустя без малого 28 лет благодаря Dos.Zone Team к легенде можно приобщиться прямо в браузере.

Браузерный порт Quake II предлагает сражения с ботами или реальными людьми, девять оригинальных арен, режим Deathmatch («Каждый за себя») и возможность создать собственный сервер (публичный, закрытый).

Авторы браузерной Quake II также обещают глобальную таблицу лидеров в реальном времени, кроссплей и широкие возможности настройки игры. И всё это как обычно — «без регистраций, смс, рекламы и прочей неприкольной фигни».

Скриншоты

Браузерная Quake II доступна по этой ссылке. В отличие от «Героев», новый порт не требует для работы оригинальные ресурсы. Имеется совместимость с браузерами на Windows, Linux, MacOS, iOS и Android.

Помимо мультиплеерной Quake II, на сайте Dos.Zone доступно ещё две многопользовательские игры — Half-Life: Deathmatch (была реализована в апреле) и Quake III Arena (дебютировала в браузерах две недели назад).

Релиз веб-версии Quake II для команды Dos.Zone стал ещё одним шагом в развитии созданного недавно на сайте проекта «сетевого хаба». В будущем раздел будет пополняться другими мультиплеерными играми.