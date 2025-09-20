Трамп заявил, что сделка с TikTok в целом одобрена китайской стороной

Как и было намечено, вчера между президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) и его китайским коллегой Си Цзиньпином (Xi Jinping) состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили подробности предстоящей сделки по обособлению американского бизнеса TikTok. Американский президент дал понять, что в целом эта сделка одобрена Китаем.

«Мы работаем над тем, чтобы закрыть сделку», — заявил Трамп после того, как подтвердил одобрение основных её условий Си Цзиньпином и назвал итоги разговора с ним «великолепными». Официальные представители китайского МИДа подчеркнули, что власти КНР настаивают на учёте коммерческих интересов компании (ByteDance), которые затрагиваются сделкой, и её условия должны соответствовать рыночным правилам. США, по мнению китайских дипломатов, должны создавать открытые, честные и недискриминационные условия работы для китайских инвесторов.

Непосредственно Дональд Трамп в ходе обсуждения этой сделки, как предполагается, упоминал идею получения властями США некоей материальной выгоды через контроль над определённым пакетом акций американского бизнеса TikTok. При этом он отказался уточнять, претендует ли правительство США на место в совете директоров новой структуры.

Как отмечалось ранее, консорциум американских инвесторов должен получить 80 % акций бизнеса TikTok в США, оставшиеся 20 % могут сохраниться за китайской ByteDance. При этом, как поясняет Bloomberg, до сих пор нет ясности, кто будет контролировать рекомендательный алгоритм TikTok, который является ключевым для рыночного успеха этой социальной сети. Китайские власти накануне заявляли о лицензировании алгоритма для нужд американских партнёров, но потенциальное сохранение контроля за ним вызвало недовольство некоторых американских законодателей. Они считают, что через алгоритм китайская сторона может сохранять влияние на американскую аудиторию TikTok в политических целях. Отвечать за обслуживание инфраструктуры TikTok на территории США продолжит компания Oracle, которой такая функция была доверена на предыдущих этапах переговоров.

ByteDance, которой изначально принадлежит TikTok, в своих пятничных заявлениях ограничилась общими заявлениями о необходимости продолжать работу в соответствии с китайским законодательством и одновременно обеспечивать обслуживание американских пользователей. За скобками пока остаётся и финансовая составляющая сделки. Ранее капитализацию американских активов TikTok оценивали в сумму от $35 до $40 млрд, но бум ИИ легко мог поднять эти значения на более высокий уровень. Трамп на уходящей неделе продлил отсрочку на запрет TikTok в США в четвёртый раз, до 16 декабря текущего года. Тем самым обозначен новый временной рубеж, ограничивающий период заключения сделки.