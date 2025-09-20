Apple поручила подрядчикам увеличить объёмы выпуска базовых версий iPhone 17 более чем на 30 %

Первые итоги продаж смартфонов нового поколения позволили Apple оценить уровень спроса, а потому некоторые оперативные корректировки сразу стали предприниматься. Как отмечает Reuters со ссылкой на The Information, как минимум двум подрядчикам Apple было поручено увеличить объёмы выпуска младших моделей iPhone 17 на 30 % для лучшего удовлетворения спроса.

Скорее всего, это подразумевает, что в рамках нового семейства доля желающих купить базовые модели оказалась выше, чем предполагала Apple. Стоимость iPhone 17 в простом исполнении стартует с $799, тогда как цена iPhone 17 Pro оказывается не ниже $1099. По данным источника, Apple поручила Luxshare и Foxconn увеличить дневные объёмы производства базовой версии iPhone 17 на их предприятиях в Китае примерно на 40 %.

Начальный iPhone 17 получил более качественные дисплей и камеру, что приблизило его в части соответствующих характеристик к старшим моделям семейства. По данным Goldman Sachs, на этапе вывода на рынок iPhone предыдущих поколений доля моделей семейства Pro планомерно росла, что позволяло Apple поддерживать темпы роста выручки при снижении фактических объёмов реализации, а также обеспечивать приемлемую прибыль. В частности, если в семействе iPhone 11 доля премиальных моделей в структуре продаж не превышала 39 %, то к моменту выхода iPhone 16 она достигла 67 %. Если в рамках семейства iPhone 17 будет наблюдаться отток к более дешёвым моделям, это создаст опасный для финансовых показателей Apple прецедент. Впрочем, экспансия более доступных iPhone позволит Apple удержать дою рынка, создав условия для заработка на иных принципах.