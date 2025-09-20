Сегодня 20 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации SpaceX хочет запустить ещё 15 тыс. спутн...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX хочет запустить ещё 15 тыс. спутников с поддержкой прямого соединения со смартфонами

SpaceX подала в пятницу в Федеральную комиссию по связи (FCC) США заявку на запуск до 15 тыс. дополнительных спутников, которые будут использовать радиочастотный спектр, приобретаемый у EchoStar в рамках сделки на $17 млрд. Согласно заявке, новая система обеспечит «повсеместное подключение обычных мобильных телефонов и ряда других устройств и пользовательских терминалов».

Источник изображения: NASA/Daniel Rutter

Источник изображения: NASA/Daniel Rutter

В документе также указано, что спутниковая система «будет состоять из созвездия спутников на низкой и очень низкой околоземной орбите, которые будут использовать существующее наземное оборудование SpaceX, а также добавлять новое оборудование, направленное на оптимизацию производительности для потребителей».

Спутники группировки будут находиться на максимально приближенной к Земле орбите, на высоте от 326 до 335 км, что позволит снизить задержку при подключении к телефонам. Космические аппараты будут использовать спектр EchoStar и диапазоны частот партнёра T-Mobile от 1,91 до 1,995 ГГц для работы в США, а также широкий спектр диапазонов для международных рынков.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) сообщила на этой неделе, что компания сотрудничает с разработчиками в работе над внедрением необходимых чипсетов в смартфоны с целью поддержки услуг спутниковой связи Starlink в большем спектре моделей. По словам гендиректора SpaceX Илона Маска (Elon Musk), компании потребуется не менее двух лет, прежде чем чипы для смартфонов начнут поддерживать радиочастоты EchoStar. Получение одобрения FCC на запуск группировки для сотовой связи Starlink тоже займёт время.

SpaceX также указала, что благодаря приобретению у EchoStar лицензии на наземную связь AWS-4 в диапазоне 2 ГГц она может развернуть наземные системы в США, «создав гибридную спутниково-наземную сеть для расширения покрытия и пропускной способности этих сервисов».

Заявка на создание системы из 15 тыс. спутников поступила в FCC через год после того, как компания отправила регулятору запрос на эксплуатацию до 29 988 спутников для домашнего широкополосного доступа Starlink с целью обеспечения гигабитных скоростей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Starlink сотрудничает с разработчиками чипов, чтобы обеспечить поддержку спутниковой связи в смартфонах
Маск пообещал, что со временем Starlink заменит всех операторов сотовой связи
Очередной запуск спутников SpaceX Starlink ознаменовался 500-й посадкой первой ступени ракеты Falcon 9
Похожая на Землю экзопланета может быть пригодной для жизни — учёные обозначили контуры сенсации
Samsung представила смартфон Galaxy A17 4G — чип Helio G99, батарея на 5000 мА·ч и цена от €199
Тим Кук заявил, что повышение цен на некоторые модели iPhone 17 никак не связано с тарифами Трампа
Теги: spacex, космос, спутниковая связь, fcc
spacex, космос, спутниковая связь, fcc
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе
ИИ вернул моду на жёсткие диски — спрос подскочил впервые за годы, и это только начало
Meta провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta
Asus переизобрела слот PCIe x16 — теперь он выдаёт 250 Вт, чтобы в ПК торчало меньше проводов
Продолжение сюжета, встреча со Сциллой и угроза рыболюдей: первое крупное обновление для Titan Quest 2 выйдет уже скоро
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда 2 ч.
Дональд Трамп планирует взыскать несколько миллиардов долларов с участников сделки по TikTok 8 ч.
Трамп заявил, что сделка с TikTok в целом одобрена китайской стороной 8 ч.
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 14 ч.
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 15 ч.
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей 16 ч.
Разработчики Bomb Rush Cyberfunk анонсировали «экстремальную игру о трюках и граффити из светлого будущего» — первый тизер и детали Hyperfunk 19 ч.
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет 19 ч.
Британские банки до сих пор работают на софте 60-летней давности 19 ч.
Легендарный мультиплеер Quake II теперь доступен и в браузере, причём совершенно бесплатно 20 ч.
OpenAI потратит $100 млрд на аренду резервных ИИ-серверов у облачных провайдеров 7 мин.
Ubiquiti представила настольные и стоечные NAS с поддержкой до восьми LFF-накопителей 15 мин.
Lenovo отменила часть предзаказов на портативную консоль Legion Go 2 из-за неожиданно высокого спроса 33 мин.
NASA воскресило миссию лунохода VIPER для поиска воды на Луне — его доставит Blue Origin 37 мин.
Трёхстворчатый смартфон Samsung может выйти на рынке США до конца года 42 мин.
SpaceX хочет запустить ещё 15 тыс. спутников с поддержкой прямого соединения со смартфонами 54 мин.
Представлен первый черновик спецификации PCI Express 8.0 2 ч.
Похожая на Землю экзопланета может быть пригодной для жизни — учёные обозначили контуры сенсации 2 ч.
Oracle стремительно становится техногигантом: на переговорном столе — сделка с Meta на $20 млрд 3 ч.
AMD выразила уверенность в своей способности потеснить Intel даже на фоне её сотрудничества с Nvidia 4 ч.