SpaceX хочет запустить ещё 15 тыс. спутников с поддержкой прямого соединения со смартфонами

SpaceX подала в пятницу в Федеральную комиссию по связи (FCC) США заявку на запуск до 15 тыс. дополнительных спутников, которые будут использовать радиочастотный спектр, приобретаемый у EchoStar в рамках сделки на $17 млрд. Согласно заявке, новая система обеспечит «повсеместное подключение обычных мобильных телефонов и ряда других устройств и пользовательских терминалов».

В документе также указано, что спутниковая система «будет состоять из созвездия спутников на низкой и очень низкой околоземной орбите, которые будут использовать существующее наземное оборудование SpaceX, а также добавлять новое оборудование, направленное на оптимизацию производительности для потребителей».

Спутники группировки будут находиться на максимально приближенной к Земле орбите, на высоте от 326 до 335 км, что позволит снизить задержку при подключении к телефонам. Космические аппараты будут использовать спектр EchoStar и диапазоны частот партнёра T-Mobile от 1,91 до 1,995 ГГц для работы в США, а также широкий спектр диапазонов для международных рынков.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) сообщила на этой неделе, что компания сотрудничает с разработчиками в работе над внедрением необходимых чипсетов в смартфоны с целью поддержки услуг спутниковой связи Starlink в большем спектре моделей. По словам гендиректора SpaceX Илона Маска (Elon Musk), компании потребуется не менее двух лет, прежде чем чипы для смартфонов начнут поддерживать радиочастоты EchoStar. Получение одобрения FCC на запуск группировки для сотовой связи Starlink тоже займёт время.

SpaceX также указала, что благодаря приобретению у EchoStar лицензии на наземную связь AWS-4 в диапазоне 2 ГГц она может развернуть наземные системы в США, «создав гибридную спутниково-наземную сеть для расширения покрытия и пропускной способности этих сервисов».

Заявка на создание системы из 15 тыс. спутников поступила в FCC через год после того, как компания отправила регулятору запрос на эксплуатацию до 29 988 спутников для домашнего широкополосного доступа Starlink с целью обеспечения гигабитных скоростей.