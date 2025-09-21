Условия сделки по отделению американского бизнеса TikTok, которую китайская ByteDance должна заключить ради сохранения возможности работать в США, проясняются буквально шаг за шагом. В эти выходные стало известно, что из семи членов совета директоров новой структуры TikTok шесть будут заняты американцами.

Напомним, что акционерный капитал американской структуры TikTok также будет поделён в схожих пропорциях. Существующие инвесторы сохранят за собой около 30 %, более 50 % будет распределено между новым консорциумом американских инвесторов, а китайская сторона будет довольствоваться менее чем 20 % акций. О структуре совета директоров американского бизнеса TikTok после сделки сообщило издание Nikkei Asian Review со ссылкой на официальных представителей Белого дома.

Этот же источник подчеркнул, что сделка будет предусматривать требование по хранению и обработке данных американских пользователей TikTok на территории США — в инфраструктуре компании Oracle. При этом ограничений на доступ извне к контенту в американском секторе TikTok не будет, и американские пользователи социальной сети смогут полноценно просматривать контент зарубежных пользователей платформы.

Представители Белого дома также пояснили, что рекомендательный алгоритм TikTok будет находиться под контролем американской стороны, ею уже дообучаться, а ByteDance никакого влияния на его работу в США иметь не будет. Ранее китайские чиновники заявляли, что сделка подразумевает лицензирование этого алгоритма американским инвесторам TikTok, а не его полную передачу.

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) на днях также заявил, что хотел бы получить от американских инвесторов TikTok своего рода «комиссионные отчисления» в размере нескольких миллиардов долларов за свои усилия по участию в переговорах по этой проблеме. Получаемые таким образом деньги Трамп обычно направляет на государственные нужды.