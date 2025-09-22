Сегодня 22 сентября 2025
Энтузиаст прошил Radeon RX 9070 BIOSом от XT, получив прирост в 25% в синтетических тестах

Энтузиаст успешно прошил видеокарту Radeon RX 9070 BIOSом от её XT-версии (Radeon RX 9070 XT), добившись значительного прироста производительности в синтетических тестах на 25 %, и в играх на 8–12 %. Процедура была выполнена с помощью Open Source инструмента, опубликованного на форуме Overclock.net пользователем Benik3.

Источник изображения: tomshardware.com

Источник изображения: tomshardware.com

Тестирование, которое провёл пользователь Reddit под ником u/noVa_realiZ, показало, что прирост производительности сразу стал заметен в «синтетике». В тесте 3DMark Steel Nomad карта в заводской конфигурации набрала около 5821 балла, после прошивки XT-биоса — 6461 балл. После дополнительной тонкой настройки параметров питания и частот памяти результат и вовсе достиг 7277 баллов, значительно превысив изначальные показатели.

В реальных игровых сценариях прирост оказался менее выраженным, но всё же ощутимым. В Cyberpunk 2077 при разрешении 1440 пикселей и включённых настройках трассировки лучей средний показатель FPS вырос с 70 кадров в секунду до 78, с заметным улучшением в самых сложных моментах (1 % и 0,1 % минимального FPS), где обычно возникают фризы и статтеринг.

Как отмечает Tom's Hardware, основной причиной роста производительности стало увеличение доступной мощности, подаваемой на GPU после замены прошивки, так как BIOS от версии XT разблокировал более высокие лимиты энергопотребления и частот.

Аналогичный эксперимент уже проводился в апреле, когда участник сообщества немецкого портала PC Games Hardware успешно прошил видеокарту Asus Prime RX 9070 BIOSом от Asus Prime RX 9070 XT, подняв энергопотребление с 220 до 317 Вт и повысив частоты до 3,1 ГГц со стабильным приростом в 15–20 % в синтетических тестах. При этом после дополнительного ручного разгона карта даже превзошла по производительности штатную RX 9070 XT.

Видеокарта Radeon RX 9070 действительно обладает запасом производительности, заложенным производителем, однако как отмечают эксперты, реализация этого потенциала связана с рядом компромиссов: ростом энергопотребления, тепловыделения и риском нестабильной работы или физического повреждения — особенно если система охлаждения и подсистема питания не рассчитаны на повышенную нагрузку.

Источник:

Теги: amd radeon, разгон, bios, моддинг
