Первый складной iPhone будет выглядеть как пара склеенных iPhone Air

Кому-то сверхтонкий iPhone Air показался компромиссным с точки зрения характеристик, но для Apple он был важен, как первый шаг на пути к созданию складного смартфона с гибким дисплеем, который должен быть представлен в следующем году. По данным Bloomberg, его всё же будут выпускать в Китае.

Напомним, что недавно появились слухи о намерениях подрядчиков Apple отработать технологию сборки складного iPhone на Тайване, с целью позже запустить его массовое производство в Индии. Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg, традиционно хорошо осведомлённый о планах Apple, настаивает на возможности производства хотя бы некоторой части складных iPhone на территории Китая. По крайней мере, на это рассчитывает компания Foxconn, традиционно базирующая свои крупнейшие предприятия по контрактной сборке электроники Apple в КНР.

По словам Гурмана, первый складной смартфон Apple будет внешне напоминать пару расположенных ребром к ребру iPhone Air. Для достижения лёгкости и прочности со стороны корпуса также будет использоваться титан. Стоимость такого складного смартфона превысит $2000, а на рынок он выйдет к осени следующего года. Получив определённый опыт при создании сверхтонкого iPhone Air, компания Apple сможет применить его при разработке складной модели, поскольку каждая из её половин также должна быть максимально тонкой.