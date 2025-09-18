Apple рассматривает возможность организации сборки складного iPhone на Тайване и в Индии

В следующем году Apple должна представить свой первый iPhone с гибким дисплеем, позволяющим складывать корпус самого смартфона. По данным Nikkei Asian Review, сейчас компания обсуждает со своими подрядчиками возможность организации пробной сборки такого устройства на территории острова Тайвань. При этом массовое производство складных iPhone может быть налажено в Индии.

Apple ставит перед собой цель нарастить общие объёмы поставок смартфонов на 10 % по итогам следующего года, выход на рынок первой складной версии iPhone будет способствовать достижению этой цели. Организация сборки устройства сперва на Тайване, а потом в Индии должна ускорить процесс переноса производства с территории Китая, на котором настаивает нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом (Donald Trump).

Отработав технологию сборки на Тайване, подрядчики Apple смогут воспроизвести её уже в Индии в массовых масштабах, как подразумевает действующий план. Такая последовательность позволит снизить риски, связанные с освоением выпуска новой модели за пределами Китая. Подрядчики Apple якобы даже уже нашли подходящий участок земли на севере Тайваня, где можно построить пилотную линию для сборки первого складного iPhone. План пока не утверждён окончательно, и его реализация уже стакивается с трудностями в виде дефицита свободных площадей на Тайване и нехватки рабочих рук. Даже пилотная сборочная линия потребует до 1000 операторов, а их найти на Тайване будет не так просто.

По имеющимся данным, в 2026 году Apple намеревается собрать около 95 млн iPhone нового семейства, что станет рекордом за несколько последних лет, а также превысит показатели текущего года более чем на 10 %. С учётом моделей предыдущих поколений, объёмы выпуска iPhone по итогам следующего года вырастут на 10 % до 240 млн штук. В текущем году Apple планирует выпустить 85 млн iPhone серии 17, а с учётом всех выпускаемых моделей объёмы производства достигнут 220 млн штук.

Пытаясь нарастить объёмы сборки iPhone на территории Индии, подрядчики Apple сталкиваются с противодействием китайских властей в виде запрета на экспорт оборудования или отзыва технических специалистов с китайским гражданством из Индии. По этой причине Apple старается как найти поставщиков оборудования в Индии, так и увеличить поставки с Тайваня.