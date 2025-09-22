Сегодня 22 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Актриса озвучки Mafia: The Old Country п...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Актриса озвучки Mafia: The Old Country проговорилась о новой «Мафии»

Издательство 2K и разработчики из студии Hangar 13 не спешат рассказывать об успехах своего криминального боевика Mafia: The Old Country, но, похоже, продолжению серии всё-таки быть.

Источник изображения: Steam (Dem0n_m1Ke)

Источник изображения: Steam (Dem0n_m1Ke)

Итало-американская актриса немецкого происхождения Карина Конти (Carina Conti), в Mafia: The Old Country озвучившая дочь дона Торризи, Изабеллу, проговорилась о новой игре франшизы.

На днях Конти побывала в гостях у блогера Bubbly Nuggets. В рамках прямой трансляции по Mafia: The Old Country стример спросил актрису, объявляла ли 2K или Hangar 13 о планах на продолжение серии.

Источник изображения: 2K

Источник изображения: 2K

«Они (сотрудники Hangar 13 — прим.) получили одобрение на [разработку] ещё одной игры Mafia. Это правда. Я так рада за них», — заявила Конти в прямом эфире на прошедшей 20 сентября трансляции Bubbly Nuggets.

Откровения Конти можно услышать на Twitch (см. видео ниже), тогда как из опубликованной в YouTube записи стрима Bubbly Nuggets этот сегмент вырезали — вероятно, актриса не имела права раскрывать данную информацию.

По сюжету бедный шахтёр и сирота Энцо Фавара получает шанс присоединиться к мафиозной семье дона Торризи в Сицилии образца начала XX века. Критики оценили игру на 72−75 %, а пользователи Steam — на 69 % («смешанные» отзывы).

Mafia: The Old Country поступила в продажу 8 августа для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S по нехарактерной для современных блокбастеров цене в $50. По данным аналитиков, игру купили 1,2 млн человек.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Аналитики раскрыли продажи Mafia: The Old Country за первые пять дней после релиза, а разработчики готовят новый контент
«Оптимизация в сделку не входила»: несмотря на технические проблемы, Mafia: The Old Country заслужила в Steam «очень положительные» отзывы
Предложение, от которого можно отказаться: критики вынесли вердикт Mafia: The Old Country
Боевик «Земский собор» от создателей «Смуты» получил демоверсию на ПК и выйдет в срок, если только «небо на землю не упадёт»
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей
Теги: mafia: the old country, hangar 13, 2k, приключенческий экшен
mafia: the old country, hangar 13, 2k, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Apple всё же выпустит MacBook с сенсорным экраном, но не в этом году
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Первый складной iPhone будет выглядеть как пара склеенных iPhone Air
Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста 4 мин.
Авторы «Василисы и Бабы Яги» анонсировали приключенческую игру «Чёртова служба» про чёрта на службе у Петра Первого 12 мин.
Актриса озвучки Mafia: The Old Country проговорилась о новой «Мафии» 2 ч.
Боевик «Земский собор» от создателей «Смуты» получил демоверсию на ПК и выйдет в срок, если только «небо на землю не упадёт» 4 ч.
Американских бигтехов лишат доступа к финансовым данным европейцев 6 ч.
В сделку по TikTok вовлечены руководители Fox Corp, Dell и Oracle 8 ч.
Китайцы утратят контроль над американским TikTok после сделки с США — лишь 1 из 7 мест в совете директоров достанется ByteDance 24 ч.
Новая статья: Hell is Us — прекрасная диковинка. Рецензия 21-09 00:03
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома 20-09 15:02
Microsoft представила радужный отчёт о Windows Arm, но основную проблему «замела под ковёр» 20-09 14:28
Apple заменит чипы Qualcomm в MacBook и iPad на собственные решения — пока их тестируют на новых iPhone 5 мин.
Arista проектирует коммутаторы с СЖО для ИИ ЦОД 44 мин.
Видеокарта Intel Arc Pro B60 с 24 Гбайт GDDR6 замечена в рознице по цене $599 48 мин.
Порт для кораблей и данных: Гибралтар одобрил создание 250-МВт ИИ ЦОД 2 ч.
GEEKOM A8 и GEEKOM IT13 — мощные мини-ПК на процессорах AMD Ryzen и Intel Core 2 ч.
Официально: смартфоны Xiaomi 17 на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 выйдут 25 сентября 2 ч.
«Байкал Электроникс» представила универсальный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000) 3 ч.
Память HBM3E от Samsung наконец пробилась в ИИ-ускорители Nvidia — акций первой взлетели до годового максимума 3 ч.
JLL: среднегодовой темп роста выручки неооблаков за пять лет составил 82 % 4 ч.
IIIF150 Action 15Pro — смартфон с защитой IP68 и IP69K, вторым дисплеем и толщиной 6,88 мм 4 ч.