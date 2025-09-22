Актриса озвучки Mafia: The Old Country проговорилась о новой «Мафии»

Издательство 2K и разработчики из студии Hangar 13 не спешат рассказывать об успехах своего криминального боевика Mafia: The Old Country, но, похоже, продолжению серии всё-таки быть.

Итало-американская актриса немецкого происхождения Карина Конти (Carina Conti), в Mafia: The Old Country озвучившая дочь дона Торризи, Изабеллу, проговорилась о новой игре франшизы.

На днях Конти побывала в гостях у блогера Bubbly Nuggets. В рамках прямой трансляции по Mafia: The Old Country стример спросил актрису, объявляла ли 2K или Hangar 13 о планах на продолжение серии.

«Они (сотрудники Hangar 13 — прим.) получили одобрение на [разработку] ещё одной игры Mafia. Это правда. Я так рада за них», — заявила Конти в прямом эфире на прошедшей 20 сентября трансляции Bubbly Nuggets.

Откровения Конти можно услышать на Twitch (см. видео ниже), тогда как из опубликованной в YouTube записи стрима Bubbly Nuggets этот сегмент вырезали — вероятно, актриса не имела права раскрывать данную информацию.

По сюжету бедный шахтёр и сирота Энцо Фавара получает шанс присоединиться к мафиозной семье дона Торризи в Сицилии образца начала XX века. Критики оценили игру на 72−75 %, а пользователи Steam — на 69 % («смешанные» отзывы).

Mafia: The Old Country поступила в продажу 8 августа для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S по нехарактерной для современных блокбастеров цене в $50. По данным аналитиков, игру купили 1,2 млн человек.