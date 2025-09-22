Сегодня 22 сентября 2025
MediaTek представила Dimensity 9500 — ко...
Новости Hardware
MediaTek представила Dimensity 9500 — конкурент Apple A19 Pro и первый процессор на ядрах Arm C1 и частотой до 4,21 ГГц

Компания MediaTek представила микропроцессор Dimensity 9500, который построен на базе новейших ядер Arm C1 и предназначен для флагманских смартфонов. Чип объединил в себе не только новые процессорные ядра и графический ускоритель Arm Mali-G1 Ultra, но и более мощный нейронный сопроцессор (NPU) с поддержкой технологии «вычислений в памяти» и работы с тернарными языковыми моделями.

Источник изображений: MediaTek

Dimensity 9500 изготавливается тайваньской компанией TSMC по улучшенному 3-нм техпроцессу N3P, который приходит на смену N3B и N3E. Речь идёт о том же производственном процессе, который используется для изготовления чипов Apple A19. Первые смартфоны на базе нового процессора MediaTek, как ожидается, будут представлены в октябре.

Dimensity 9500 включает одно самое мощное ядро C1-Ultra с частотой до 4,21 ГГц, три ядра C1-Premium с частотой до 3,5 ГГц и четыре ядра C1-Pro с частотой до 2,7 ГГц. Ядра имею по 2 Мбайт, 1 Мбайт и 512 Кбайт кеш-памяти L2 соответственно. Общий кеш L3 составляет 16 Мбайт, в кеш системного уровня (SCL) — 10 Мбайт. Использование такой архитектуры обеспечит повышение производительности до 32 % в одноядерном режиме и до 17 % в многоядерном режиме по сравнению с показателями Dimensity 9400.

В это же время Ultra-ядро обеспечивает до 55 % более низкое энергопотребление при высокой нагрузке, что увеличит время автономной работы устройств. Чип на 30 % экономнее работает в режиме многозадачности, при запуске и взаимодействии с играми, приложениями для звонков и социальными сетями. В целом же энергопотребление чипа снижено на 37 %.

MediaTek первой на рынке задействовала новые ядра Arm C1, которые британский разработчик представил около двух недель назад. Их главным нововведением является поддержка инструкций Scalable Matrix Extension 2 (SME2) для быстрой и эффективной работы с ИИ. Реализация MediaTek отличается от референсной платформы Arm тем, что в ней используются не только ядра C1-Ultra и C1-Pro, но и ядра C1-Premium, которые находятся ниже по уровню производительности, чем C1-Ultra.

Разработчики задействовали в Dimensity 9500 новейший 12-ядерный графический ускоритель Mali-G1 Ultra, который на 33 % более производительный и на 42 % более энергоэффективный, чем используемый в Dimensity 9400 ускоритель Immortalis-G925 MC12. Производитель обещает вдвое более высокую производительность технологии трассировки лучей за счёт использования нового блока RTUv2. Ожидается, что в некоторых играх с поддержкой трассировки лучей впервые удастся достичь скорости в 120 кадров в секунду.

Хотя Arm позволяет задействовать SME2 для расширения возможностей процессора при обработке задач искусственного интеллекта, MediaTek продолжает использовать собственные нейронные сопроцессоры. В Dimensity 9500 для этих целей есть NPU 990, который вдвое более производительный по сравнению с предыдущей версией. По данным вендора, блок NPU позволит генерировать 4K-изображения непосредственно на самом устройстве.

Контроллер обработки изображений Imagiq 1190 позволит делать фотоснимки с разрешением до 200 Мп или снимать видео 4K на скорости 120 кадров в секунду с поддержкой Dolby Vision, а также обеспечит поддержку предварительной обработки файлов формата RAW. Для новой аппаратной платформы заявлена поддержка 4-канальной флеш-памяти UFS 4.1.

Первые смартфоны на базе нового чипа Dimensity 9500 представят в октябре. Ожидается, что это будут устройства от Vivo и Oppo, а позже к ним подтянутся и другие производители.

Источник:

