Интересная, атмосферная и на удивление «боевитая»: критики вынесли вердикт Silent Hill f

Как и предполагалось, 22 сентября психологический хоррор Silent Hill f от издателя Konami и разработчиков из тайваньской студии NeoBards Entertainment получил первые оценки от западных критиков.

Источник изображений: Konami

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже более 90 обзоров Silent Hill f со средним рейтингом 86 % (PC, PS5). На OpenCritic картина схожая — 85 % при 45 отзывах (игру рекомендуют 80 % журналистов).

Silent Hill f получила оценки на уровне прошлогоднего ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team (86−87 % на Metacritic). Самой высокооценённой игрой серии уже более 20 лет остаётся оригинальная Silent Hill 2 с 89 %.

История Silent Hill f полноценно раскрывается лишь в режиме «Новая игра +»

Рецензенты остались довольны мрачной, глубокой и непредсказуемой историей с несколькими концовками, меланхоличной атмосферой, жутковатым дизайном монстров, тревожным саундтреком и приятной графикой.

В минусы игре записали чересчур сильный упор на экшен (боевая система со шкалой выносливости и уворотами тоже понравилась не всем), слабое разнообразие врагов, неровный темп и баланс сложности, а также проблемы с оптимизацией.

Драться в Silent Hill f приходится чаще, чем в предыдущих играх серии

Критики сходятся во мнении, что, несмотря на смену антуража (Япония 1960-х годов) и чрезмерный упор на экшен, Silent Hill f получилась достойной основной игрой серии, ознакомиться с которой стоит каждому фанату жанра.

Silent Hill f поступит в продажу 25 сентября для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S по цене $70. Владельцы расширенного издания ($80) смогут начать играть на 48 часов раньше, то есть уже завтра, 23-го числа.

