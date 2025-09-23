Совместный проект Nvidia и OpenAI потребует энергию 10 ядерных реакторов

Компании Nvidia и OpenAI неделю начали с заявления о намерениях направить $100 млрд на строительство центров обработки данных совокупной мощностью 10 ГВт. Для их обеспечения электроэнергией, по сути, потребовались бы 10 ядерных реакторов по 1 ГВт каждый, как поясняет Ars Technica.

Как успел заявить в интервью CNBC основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), уровень энергопотребления в 10 ГВт соответствует характеристикам от 4 до 5 млн ускорителей вычислений, и подобное количество продукции компания намерена поставить по итогам текущего года. Это один из редких случаев, когда глава Nvidia количественно характеризует возможности своей компании. По его словам, в прошлом году она поставила вдвое меньше ускорителей. Уже только эти заявления позволяют судить о масштабе совместного проекта Nvidia и OpenAI.

По информации Ars Technica, типовой центр обработки данных в наши дни потребляет от 10 МВт до 1 ГВт, но чаще всего встречаются объекты с уровнем энергопотребления от 50 до 200 МВт. Проект OpenAI и Nvidia будет по уровню энергопотребления сопоставим с несколькими крупными городами. В среднем, один ядерный реактор рассчитан на 1 ГВт, и для снабжения заявленного ЦОД потребовалось бы десять штук.

Сделка между OpenAI и Nvidia превращает последнюю в одного из крупнейших партнёров первой наряду с Microsoft, Oracle и SoftBank, которые будут принимать участие в мегапроекте Stargate. Поскольку значительная часть затрат на строительство ЦОД подразумевает закупку ускорителей Nvidia, основная доля заявленных компанией инвестиций в размере $100 млрд вернётся на её счета.

Ранее глава Nvidia пояснял, что строительство гигаваттного центра обработки данных в среднем обходится в сумму от $50 до $60 млрд, причём до $35 млрд из них расходуются на закупку её ускорителей вычислений. При таких ценах ЦОД на 10 ГВт обойдётся как минимум в $500 млрд. Потребности в энергоснабжении всё чаще подталкивают владельцев крупных ЦОД заключать соглашения с поставщиками электричества, вырабатываемого на АЭС. Ещё в сентябре прошлого года глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) признался Bloomberg, что компания намерена построить не менее семи ЦОД мощностью по 5 ГВт каждый. В совокупности они бы потребляли электроэнергии в два раза больше, чем весь штат Нью-Йорк. Уже эксплуатируемые в мире ЦОД в 2024 году потребляли 1,5 % всей вырабатываемой электроэнергии, и эта доля будет стремительно расти.