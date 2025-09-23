Сегодня 23 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Совместный проект Nvidia и OpenAI потреб...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Совместный проект Nvidia и OpenAI потребует энергию 10 ядерных реакторов

Компании Nvidia и OpenAI неделю начали с заявления о намерениях направить $100 млрд на строительство центров обработки данных совокупной мощностью 10 ГВт. Для их обеспечения электроэнергией, по сути, потребовались бы 10 ядерных реакторов по 1 ГВт каждый, как поясняет Ars Technica.

Источник изображения: Unsplash, Lukáš Lehotský

Источник изображения: Unsplash, Lukáš Lehotský

Как успел заявить в интервью CNBC основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), уровень энергопотребления в 10 ГВт соответствует характеристикам от 4 до 5 млн ускорителей вычислений, и подобное количество продукции компания намерена поставить по итогам текущего года. Это один из редких случаев, когда глава Nvidia количественно характеризует возможности своей компании. По его словам, в прошлом году она поставила вдвое меньше ускорителей. Уже только эти заявления позволяют судить о масштабе совместного проекта Nvidia и OpenAI.

По информации Ars Technica, типовой центр обработки данных в наши дни потребляет от 10 МВт до 1 ГВт, но чаще всего встречаются объекты с уровнем энергопотребления от 50 до 200 МВт. Проект OpenAI и Nvidia будет по уровню энергопотребления сопоставим с несколькими крупными городами. В среднем, один ядерный реактор рассчитан на 1 ГВт, и для снабжения заявленного ЦОД потребовалось бы десять штук.

Сделка между OpenAI и Nvidia превращает последнюю в одного из крупнейших партнёров первой наряду с Microsoft, Oracle и SoftBank, которые будут принимать участие в мегапроекте Stargate. Поскольку значительная часть затрат на строительство ЦОД подразумевает закупку ускорителей Nvidia, основная доля заявленных компанией инвестиций в размере $100 млрд вернётся на её счета.

Ранее глава Nvidia пояснял, что строительство гигаваттного центра обработки данных в среднем обходится в сумму от $50 до $60 млрд, причём до $35 млрд из них расходуются на закупку её ускорителей вычислений. При таких ценах ЦОД на 10 ГВт обойдётся как минимум в $500 млрд. Потребности в энергоснабжении всё чаще подталкивают владельцев крупных ЦОД заключать соглашения с поставщиками электричества, вырабатываемого на АЭС. Ещё в сентябре прошлого года глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) признался Bloomberg, что компания намерена построить не менее семи ЦОД мощностью по 5 ГВт каждый. В совокупности они бы потребляли электроэнергии в два раза больше, чем весь штат Нью-Йорк. Уже эксплуатируемые в мире ЦОД в 2024 году потребляли 1,5 % всей вырабатываемой электроэнергии, и эта доля будет стремительно расти.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nvidia вложит $100 млрд в OpenAI — и получит их обратно за ИИ-ускорители Vera Rubin
Oracle стремительно становится техногигантом: на переговорном столе — сделка с Meta✴ на $20 млрд
ИИ вернул моду на жёсткие диски — спрос подскочил впервые за годы, и это только начало
Китай построит гигантский ИИ-суперкомпьютер в ответ на американский мегапроект Stargate
Память HBM3E от Samsung наконец пробилась в ИИ-ускорители Nvidia — акций первой взлетели до годового максимума
Инопланетяне могут прослушивать наши радиосообщения на удалении десятков световых лет, выяснило NASA
Теги: openai, nvidia, цод, ии, аэс
openai, nvidia, цод, ии, аэс
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Asus представила монитор ROG Strix OLED XG27AQDMGR — 2K, 240 Гц и улучшенное антибликовое покрытие
Perplexity запустила ИИ-агента для электронной почты — он будет копаться в Outlook и Gmail за $200 в месяц 8 ч.
Комедийное приключение The Dungeon Experience от автора Paradigm заручилось поддержкой Devolver Digital и получило демоверсию в Steam 9 ч.
Американский TikTok избавят от китайских корней — Oracle с нуля переобучит рекомендательный алгоритм 11 ч.
Konami поинтересовалась, ремейки каких Metal Gear фанаты хотят увидеть после Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 12 ч.
Обновление Windows 11 сломало приложения для Blu-ray и цифрового ТВ 13 ч.
Майкл Делл, Ларри Эллисон и Лахлан Мёрдок войдут в группу покупателей американского сегмента TikTok 13 ч.
Журналисты проанализировали, почему всё меньше и меньше игр Xbox выходит на дисках 13 ч.
Навязчивые cookie-баннеры могут исчезнуть — в ЕС поняли, что они неэффективны 14 ч.
Календарь релизов — 22–28 сентября: Silent Hill f, Endless Legend 2 и Sonic Racing: CrossWorlds 14 ч.
Microsoft добавила в Windows 11 видеообои — впервые со времён Vista 15 ч.
Совместный проект Nvidia и OpenAI потребует энергию 10 ядерных реакторов 2 ч.
TSMC уже получила заказы на выпуск 2-нм чипов от почти 15 клиентов 3 ч.
NVIDIA инвестирует в OpenAI $100 млрд, которые в основном пойдут на покупку её же ускорителей 6 ч.
NASA: SpaceX скорее всего просрочит запуск лунного модуля Starship HLS на несколько лет 7 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WiFi: превосходя ожидания 7 ч.
Последний зонд на орбите Венеры отключён — миссия JAXA «Акацуки» завершена 10 ч.
Nvidia вложит $100 млрд в OpenAI — и получит их обратно за ИИ-ускорители Vera Rubin 10 ч.
FSP представила вентилятор Zenfan со встроенным ЖК-дисплеем 10 ч.
MaxSun выпустила аниме-видеокарту GeForce RTX 5070 iCraft OC12G Aiga Plus с переливающимся покрытием Starlight 10 ч.
Оперативная память подорожает: Samsung повысила цены на DRAM и мобильную NAND на 5–30 % 14 ч.