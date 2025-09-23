Кодзима показал первый постер шпионского боевика Physint в духе Metal Gear и анонсировал ещё одну экранизацию Death Stranding

Японская студия Kojima Productions на приуроченном к своему 10-летию мероприятии Beyond The Strand представила постер боевика Physint и анонсировала ещё одну экранизацию курьерского экшена Death Stranding.

Напомним, Physint (кодовое название) — шпионский экшен следующего поколения в духе игр серии Metal Gear, создателем которой считается основатель и руководитель Kojima Productions Хидео Кодзима (Hideo Kojima).

На постере Physint фигурирует частично скрытый в тени герой — одни фанаты разглядели в силуэте звезду «Бэтмена» Роберта Паттинсона (Robert Pattinson), другие углядели Эдди Редмэйна (Eddie Redmayne) из «Фантастических тварей».

Также Кодзима подтвердил первых актёров, которые появятся в Physint:

австралийская актриса Чарли Фрейзер (Charlee Fraser), известная как Мэри Джо Басса в фильме «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»;

южнокорейский актёр Ма Дон Сок (Ma Dong-seok), сыгравший главного героя зомби-боевика «Поезд в Пусан»;

японская актриса Минами Хамабе (Minami Hamabe), исполнившая роль Норико в «Годзилла: Минус один».

Что касается новой экранизации Death Stranding, то на Beyond The Strand состоялся анонс Death Stranding Mosquito (рабочее название) — анимационного фильма от студии ABC Animation. Дебютный трейлер адаптации прикреплён ниже.

Как и предполагалось, за сценарий аниме отвечает создатель сериала «Воспитанные волками» Аарон Гузиковский (Aaron Guzikowski). Режиссёром выступит Хироси Миямото (Hiroshi Miyamoto), а Кодзиме досталась роль продюсера.

Помимо Mosquito, в производстве у A24 по мотивам Death Stranding находится фильм от режиссёра «Свиньи» Майкла Сарноски (Michael Sarnoski). Лента ожидается к премьере в 2027 году.