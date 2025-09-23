Сегодня 23 сентября 2025
Huawei собралась за три года догнать Nvidia в сфере ИИ, завалив рынок ускорителями Ascend и не только

Руководство Huawei Technologies недавно неожиданно громко заявило об амбициях компании в сфере искусственного интеллекта, которые помогут ей в ближайшие три года выпустить не менее четырёх новых ускорителей вычислений и как минимум приблизиться к компании Nvidia, а в идеале — настичь её и обогнать.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Huawei вынуждена признавать, что её ускорители вычислений для инфраструктуры ИИ пока уступают продукции Nvidia в чистом быстродействии, но для сокращения отставания китайский гигант готов использовать ряд компенсирующих подходов. Во-первых, пригодится метод «грубой силы», позволяющих экстенсивно наращивать вычислительные мощности. Во-вторых, Huawei будет использовать свои телекоммуникационные технологии для объединения центров обработки данных в производительные кластеры. Наконец, определённые выгоды будут получены на уровне государственной поддержки в части политики.

Подобные откровения можно редко услышать от Huawei, которая после введения американских санкций стремится скрывать даже техпроцесс, по которому изготавливаются её мобильные процессоры. Непосредственно ускорители вычислений компании до сих пор нередко выходили на рынок без публикации сопутствующих пресс-релизов. Всё это делалось для того, чтобы не привлекать лишнего внимания на Западе, поскольку оно традиционно оборачивалось для Huawei новыми санкциями.

На прошлой неделе руководство Huawei рассказало о протоколе UnifiedBus, который может использоваться в вычислительных системах для объединения между собой до 15 488 чипов, применяемых в ускорителях. Данный протокол, как утверждается, способен обеспечить в 62 раза более быструю передачу информации между отдельными чипами внутри системы, чем перспективный интерфейс Nvidia NVLink144. В текущем поколении NVLink72 позволяет объединить 72 графических процессора Blackwell и 36 центральных процессоров Grace.

По мнению аналитиков Bernstein, неожиданная откровенность Huawei относительно своих планов на будущее говорит об уверенности компании в способности их реализовать благодаря поставщикам и производственным партнёрам. В частности, на прошлой неделе стало известно, что ускорители Ascend 950PR, которые выйдут в первом квартале следующего года, впервые получат память Huawei собственной разработки. До этого компания зависела в данной сфере от южнокорейских Samsung и SK hynix, которые были вынуждены подчиняться американским санкциям. В любом случае, эксперты Bernstein ожидают, что одиночный ускоритель Ascend 950 сможет обеспечить только 6 % уровня быстродействия Nvidia VR200 — грядущего ускорителя с архитектурой Rubin. Huawei намерена этот разрыв сокращать за счёт объединения в одном вычислительном кластере до миллиона собственных чипов.

Будут развиваться фирменные интерфейсы для скоростной передачи данных в подобных системах. Ускорители Ascend 970, которые выйдут в четвёртом квартале 2028 года, получит способность передавать до 4 Тбит данных в секунду. Современный интерфейс Nvidia обеспечивает пропускную способность не более 1,8 Тбит/с.

Если говорить о более близкой перспективе, то в четвёртом квартале следующего года Huawei представит ускорители Ascend 950DT, которые от 950PR будут преимущественно отличаться увеличенным объёмом памяти собственной разработки. Ещё через год после этого выйдут ускорители Ascend 960, которые удвоят уровень производительности и объём памяти. Наконец, Ascend 970 в 2028 году поднимут уровень быстродействия ещё в два раза, а также обеспечат поддержку самого скоростного интерфейса в истории Huawei.

Современные вычислительные системы CloudMatrix384 объединяют соответствующее количество ускорителей Ascend 910C. В следующем году Huawei научится объединять в одной системе уже 8192 чипа Ascend, увеличив удельное количество чипов почти в 57 раз, а производительность подняв в 6,7 раза. Ёмкость памяти при этом увеличится в 15 раз, а пропускная способность интерфейса — в 62 раза. Системы на базе ускорителей семейства Ascend 960, которые появятся в 2027 году, позволят объединять до 15 488 чипов в одном кластере. Руководство Huawei на прошлой неделе воздержалось от комментариев на тему того, как и с чьей помощью компания будет выпускать свои ускорители.

Как отмечают аналитики Jefferies, попытки Huawei наладить выпуск ускорителей Ascend 910D с использованием 5-нм технологии успехом не увенчались. Отставание китайских партнёров Huawei в части литографии от западных конкурентов станет одним из главных факторов, сдерживающих развитие компании в данной сфере. Основным принципом преодоления таких препятствий Huawei считает технологию создания крупных вычислительных кластеров, которые по своей результирующей производительности смогут сравниться с передовыми решениями Nvidia, довольствующимися меньшим количеством чипов и меньшим уровнем энергопотребления.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
huawei, huawei technologies, huawei ascend, роадмап, ии
