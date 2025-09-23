OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране

OpenAI расширила доступ к ChatGPT Go — бюджетному сервису подписки на чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT стоимостью менее $5, сообщил ресурс Android Authority. После запуска в Индии тарифный план ChatGPT Go стал доступен в Индонезии. Стоимость подписки не изменилась — 75 тыс. рупий ($4,50) в месяц.

Как сообщил президент OpenAI по развитию ChatGPT Ник Терли (Nick Turley) в интервью на платформе X, ChatGPT Go — вариант подписки среднего уровня между бесплатной версией OpenAI и премиальным тарифным планом ChatGPT Plus стоимостью $20 в месяц. Пользователи ChatGPT Go получают в 10 раз больше лимит на отправку вопросов или подсказок, создание изображений и загрузку файлов по сравнению с бесплатным тарифным планом. Также благодаря предлагаемому большему объёму памяти ChatGPT лучше запоминает предыдущие запросы подписчиков ChatGPT Go, что позволяет со временем получать более персонализированные ответы.

По словам Терли, с момента запуска ChatGPT Go в прошлом месяце общее число подписчиков ChatGPT в Индии выросло более чем в два раза.

С запуском в Индонезии ChatGPT Go компания OpenAI вступила в прямую конкуренцию с Google, которая ранее в этом месяце представила в регионе тарифный план AI Plus по схожей цене. Подписчики AI Plus получают доступ к чат-боту Gemini 2.5 Pro, а также к инструментам для создания изображений и видео, таким как Flow, Whisk и Veo 3 Fast. Также в рамках тарифа ИИ-функции добавляются в Gmail, Docs и Sheets, обеспечивается доступ к расширенным функциям ИИ-помощника Google NotebookLM и предоставляются 200 Гбайт облачного хранилища.