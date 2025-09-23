«Яндекс» поселил «Алису» на флагманском ИИ в мессенджерах Max и Telegram

Помощник с искусственным интеллектом «Алиса» начал работу в национальном мессенджере Max, а завтра, 24 сентября, он появится и в Telegram, сообщает РБК со ссылкой на компанию «Яндекс».

Чат-бот «Алиса» помогает пользователям мессенджеров в решении личных, учебных и рабочих задач — он отвечает на вопросы, разбирается с заданиями для школы, пересказывает тексты из документов, анализирует существующие картинки и генерирует новые.

Помощник работает на базе флагманской модели генеративного ИИ YandexGPT 5.1 Pro. Она ориентируется в контексте переписки, который можно очищать, а при получении сложных задач может переключаться в режим рассуждений. На практике чат-бот в мессенджерах составляет сводки текстов для последующей публикации в соцсетях, отвечает на вопросы о загружаемых пользователем картинках, а также генерирует новые изображения: аватарки для соцсетей, открытки, значки и стикеры.

«Яндекс» постоянно расширяет возможности «Алисы» для большинства пользователей. В июле компания открыла бесплатный доступ к чат-боту на базе флагманской модели YandexGPT 5 Pro, ранее доступный только для подписчиков платной опции «Алиса Про». В августе компания сделала «Алису» ИИ-агентом в своём браузере. А совсем недавно «Алиса» научилась «оживлять» фото и генерировать из них короткие видеоролики.