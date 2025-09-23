Сегодня 23 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Возвращение старого друга, очки ночного ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6

Как и предполагалось, масштабный патч 1.6 для постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от разработчиков из студии GSC Game World не заставил себя долго ждать.

Источник изображений: GSC Game World

Источник изображений: GSC Game World

Основной особенностью 1.6 стал новый контент: обещанные очки ночного видения, аномалия «Огненный шар», дополнительные варианты лиц и причёсок для женских NPC, возвращение Гонты из «Зова Припяти» и уникальное оружие «Драгунка».

Кроме того, разработчики добавили стрельбу навскидку, лазерный прицел и сортировку схрона игрока, обновили баланс тайников по всей игре и научили NPC обыскивать трупы мутантов. Геймплейный трейлер 1.6 прикреплён ниже.

Также в 1.6 скорректировали поведение NPC с учётом ПНВ, обновили боевую систему и сражения на дальних дистанциях, добавили опции локального восстановления резервных сохранений и отключения автоматического наклона.

Помимо прочего, GSC оптимизировала работу ЦП, улучшила редактор модов Zone Kit и исправила ряд багов, связанных с вылетами, ИИ, сражениями, квестами и открытым миром. Полный список изменений доступен на странице в Steam.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поблагодарили игроков за поддержку и обратную связь, а также предупредили, что обновление 1.6 может привести к сбоям игры с установленными модами.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября 2024 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Версия для PS5 поступит в продажу 20 ноября 2025-го. Не за горами и обещанные сюжетные дополнения.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Hollow Knight: Silksong получила второй пострелизный патч, а разработчики уже наметили план дальнейших улучшений
GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут
Сюжетные дополнения к S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдут из тени в «ближайшем будущем» — первое уже в активной разработке
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на PS5 спустя ровно год после релиза на PC и Xbox — GSC показала новый трейлер
Разработчики Palworld анонсировали Palworld: Palfarm — уютный симулятор фермерской жизни, где можно сыграть в русскую рулетку
Постаревший Леон, приземлённый экшен и как никогда амбициозная история: инсайдер раскрыл новые подробности Resident Evil Requiem
Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Представлены наборы памяти DDR5 объёмом до 256 Гбайт со штатным кулером на три вентилятора
Intel признала устаревшей встроенную графику Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake — драйверы будут выходить реже
Hollow Knight: Silksong получила второй пострелизный патч, а разработчики уже наметили план дальнейших улучшений 9 мин.
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста 19 мин.
ИИ-помощник Google Gemini пропишется в миллионах телевизоров 22 мин.
Microsoft запустила программу Windows AI Labs для тестирования будущих ИИ-функций 23 мин.
Sony подтвердила слухи о сентябрьской презентации State of Play: где, когда и что покажут 2 ч.
ИИ придумает новое мороженое для миллионов людей по всему миру — Magnum применит ИИ от NotCo 2 ч.
Европа проверит, хорошо ли Apple, Google, Microsoft и Booking борются с мошенниками 3 ч.
Huawei HarmonyOS уже шестой квартал подряд остаётся популярнее Apple iOS в Китае 4 ч.
Разработчики Palworld анонсировали Palworld: Palfarm — уютный симулятор фермерской жизни, где можно сыграть в русскую рулетку 5 ч.
Белорусы теперь могут оплачивать покупки на Wildberries криптовалютой, но есть нюансы 5 ч.
GoPro анонсировала экшн-камеру Lit Hero со встроенной подсветкой за $270 7 мин.
Oracle назначила сразу двух гендиректоров 2 ч.
DJI представила Osmo Nano — свою самую маленькую модульную экшн-камеру за $309 2 ч.
BloombergNEF: ИИ ЦОД способствуют ускорению роста спроса на электричество 2 ч.
РСК и «ХайТэк» представили ПАК с российскими ИИ-ускорителями LinQ HPQ 3 ч.
За ИИ в дальнюю дорогу: Китай строит собственный децентрализованный вариант Stargate 4 ч.
Bang & Olufsen выпустила наушники-затычки Beo Grace за $1500 и чехол для них за $400 4 ч.
DDR5 раскочегарили до 13 020 МГц — очередной рекорд разгона ОЗУ пока не подтверждён 5 ч.
В Южной Корее создали самые лучшие подводные солнечные элементы 5 ч.
Красный флаг для «красной» компании — Moody's раскритиковало эпохальный план Oracle по созданию ИИ ЦОД 6 ч.