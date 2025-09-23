Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6

Как и предполагалось, масштабный патч 1.6 для постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от разработчиков из студии GSC Game World не заставил себя долго ждать.

Основной особенностью 1.6 стал новый контент: обещанные очки ночного видения, аномалия «Огненный шар», дополнительные варианты лиц и причёсок для женских NPC, возвращение Гонты из «Зова Припяти» и уникальное оружие «Драгунка».

Кроме того, разработчики добавили стрельбу навскидку, лазерный прицел и сортировку схрона игрока, обновили баланс тайников по всей игре и научили NPC обыскивать трупы мутантов. Геймплейный трейлер 1.6 прикреплён ниже.

Также в 1.6 скорректировали поведение NPC с учётом ПНВ, обновили боевую систему и сражения на дальних дистанциях, добавили опции локального восстановления резервных сохранений и отключения автоматического наклона.

Помимо прочего, GSC оптимизировала работу ЦП, улучшила редактор модов Zone Kit и исправила ряд багов, связанных с вылетами, ИИ, сражениями, квестами и открытым миром. Полный список изменений доступен на странице в Steam.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поблагодарили игроков за поддержку и обратную связь, а также предупредили, что обновление 1.6 может привести к сбоям игры с установленными модами.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября 2024 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Версия для PS5 поступит в продажу 20 ноября 2025-го. Не за горами и обещанные сюжетные дополнения.