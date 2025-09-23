Сегодня 23 сентября 2025
Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft запустила программу Windows AI...
Новости Software
Microsoft запустила программу Windows AI Labs для тестирования будущих ИИ-функций

Microsoft будет тестировать экспериментальные функции на основе искусственного интеллекта в рамках новой программы Windows AI Labs. На её упоминание участники программ тестирования обратили внимание на минувшей неделе — теперь компания подтвердила ресурсу The Verge, что новая инициатива действительно запущена.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

«Windows AI Lab — пилотная программа, направленная на ускоренную проверку новых идей в области функций ИИ в Windows. Программа ориентирована на оперативное получение отзывов от клиентов об удобстве работы с функциями, интересе клиентов и соответствии рынку», — рассказал старший директор по управлению продуктами Майк Харш (Mike Harsh).

Источник изображения: windowslatest.com

Первые запросы на доступ к функциям Windows AI Labs появились в некоторых версиях Paint, но пока нет понимания, какие возможности графического редактора Microsoft планирует тестировать в первую очередь. В последнее время компания добавляет в Paint функции, напоминающие ассортимент Photoshop, в том числе работу с прозрачностью, слоями и даже файлы проектов .PAINT. Не исключено, что и новые связанные с ИИ возможности базового графического редактора похожи на аналоги в Adobe Photoshop. Некоторые функции ИИ Microsoft ранее добавила в «Блокнот» и даже в «Проводник».

Теги: microsoft, windows, ии
Soft
Hard
