Японский Amazon рассекретил дату выхода Nioh 3 до официального анонса

Фэнтезийный ролевой экшен Nioh 3 от издательства Koei Tecmo и разработчиков из японской студии Team Ninja, похоже, готовится получить дату выхода. Сюрприз от предстоящего анонса испортило японское отделение Amazon.

Как подметил портал Gematsu, японский Amazon раньше времени открыл (уже скрыл) страницы стандартного издания и комплекта Treasure Box для Nioh 3 с информацией о дате релиза игры.

Согласно утечке, Nioh 3 поступит в продажу 6 февраля для PC (Steam) и PS5. На анонсе в июне сообщалось, что релиз запланирован на начало 2026 года, так что информация от Amazon вписывается в эти рамки.

Что касается Treasure Box, то в это издание войдёт артбук формата B5, диск с избранными композициями из саундтрека, настольный коврик и брелок для ключей в виде ёкая Сунэкосури.

По всей видимости, официальный анонс даты выхода уже не за горами. В ночь на 25 сентября (начало в 0:00 по Москве) пройдёт презентация State of Play — вполне возможно, на ней найдётся место и Nioh 3.

Кроме того, Koei Tecmo и Team Ninja планируют устроить на предстоящей японской выставке Tokyo Game Show 2025 демонстрацию геймплея Nioh 3. Показ запланирован на 25 сентября (с 14:00 до 14:50 по Москве).

Создатели Nioh 3 обещают полный испытаний полуоткрытый мир, боевые стили самурая и ниндзя, полюбившийся поклонникам редактор персонажа и текстовый перевод на русский язык.