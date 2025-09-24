Сегодня 24 сентября 2025
Японский Amazon рассекретил дату выхода Nioh 3 до официального анонса

Фэнтезийный ролевой экшен Nioh 3 от издательства Koei Tecmo и разработчиков из японской студии Team Ninja, похоже, готовится получить дату выхода. Сюрприз от предстоящего анонса испортило японское отделение Amazon.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Как подметил портал Gematsu, японский Amazon раньше времени открыл (уже скрыл) страницы стандартного издания и комплекта Treasure Box для Nioh 3 с информацией о дате релиза игры.

Согласно утечке, Nioh 3 поступит в продажу 6 февраля для PC (Steam) и PS5. На анонсе в июне сообщалось, что релиз запланирован на начало 2026 года, так что информация от Amazon вписывается в эти рамки.

Что касается Treasure Box, то в это издание войдёт артбук формата B5, диск с избранными композициями из саундтрека, настольный коврик и брелок для ключей в виде ёкая Сунэкосури.

Источник изображения: Amazon Japan

Источник изображения: Amazon Japan

По всей видимости, официальный анонс даты выхода уже не за горами. В ночь на 25 сентября (начало в 0:00 по Москве) пройдёт презентация State of Play — вполне возможно, на ней найдётся место и Nioh 3.

Кроме того, Koei Tecmo и Team Ninja планируют устроить на предстоящей японской выставке Tokyo Game Show 2025 демонстрацию геймплея Nioh 3. Показ запланирован на 25 сентября (с 14:00 до 14:50 по Москве).

Создатели Nioh 3 обещают полный испытаний полуоткрытый мир, боевые стили самурая и ниндзя, полюбившийся поклонникам редактор персонажа и текстовый перевод на русский язык.

nioh 3, team ninja, koei tecmo, ролевой экшен
