Gearbox отложила релиз Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 на неопределённый срок и отменила цифровые предзаказы

Страдающий на ПК и домашних консолях от проблем с оптимизацией лутер-шутер с открытым миром Borderlands 4 от разработчиков из студии Gearbox Software не выйдет на Nintendo Switch 2 в срок.

Источник изображений: 2K

Напомним, на PC (недоступна в российских Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S игра дебютировала ещё 12 сентября, а на новейшей гибридной приставке Nintendo до недавних пор планировалась на 3 октября.

Как сообщила Gearbox в микроблоге серии, версия Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 переносится на неопределённый срок. Теперь порт планируют приурочить к появлению в игре кроссплатформенных сохранений, над которыми сейчас идёт работа.

В студии объяснили, что решение о переносе далось непросто, но команда нацелена на обеспечение фанатам «наилучшего опыта», а для этого игре требуется доработка и дополнительная полировка.

По правилам Nintendo все цифровые предзаказы Borderlands 4 для Switch 2 будут отменены. Пользователи могут инициировать процесс возврата средств вручную уже сейчас или дождаться 26 сентября, когда он начнётся автоматически.

Блогер EpicNNG сообщал, что доступная на выставке Gamescom 2025 демоверсия Borderlands 4 для Switch 2 в ТВ-режиме едва вытягивала 30 кадров/с при четырёх врагах на экране, страдала от задержки ввода и низкого разрешения.

Проблемы с оптимизацией обернулись для Borderlands 4 в Steam более чем 35 тыс. «смешанных» отзывов — через две недели после релиза рейтинг игры на платформе составляет всего 63 %.

borderlands 4, gearbox software, 2k, лутер-шутер, nintendo switch 2
