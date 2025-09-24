Сегодня 24 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Нативная версия Baldur’s Gate 3 для Stea...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Нативная версия Baldur’s Gate 3 для Steam Deck стала возможна благодаря одному увлечённому инженеру Larian

Накануне Baldur’s Gate 3 от бельгийской Larian Studios неожиданно получила нативную версию для Steam Deck, однако, как выяснилось, изначально прокачивать игру на портативном ПК от Valve разработчики даже не собирались.

Источник изображений: Larian Studios

Источник изображений: Larian Studios

Руководитель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) у себя в микроблоге рассказал, что нативная версия Baldur’s Gate 3 для Steam Deck стала результатом энтузиазма одного из сотрудников студии.

По словам Винке, неназванный инженер Larian так хотел, чтобы Baldur’s Gate 3 на Steam Deck работала плавнее, что в свободное от прямых обязанностей время в одиночку взялся за нативную версию.

Когда наработки инженера опробовали другие участники команды, то оказались удивлены, насколько хорошо Baldur’s Gate 3 стала ощущаться на Steam Deck, и быстро присоединились к проекту.

«Это пример чистого энтузиазма в их ремесле, который заставляет меня влюбляться в своих разработчиков снова и снова. Считаю, что мне очень повезло иметь людей вроде [этого инженера] в команде», — заключил Винке.

Благодаря усилиям Larian теперь Baldur’s Gate 3 на Steam Deck требует меньше ресурсов ЦП и памяти, что, в свою очередь, приводит к повышению стабильности кадровой частоты, ускорению загрузок и более плавному геймплею.

Baldur’s Gate 3 вышла на PC (Steam, GOG), Mac, PS5, Xbox Series X и S. Последнее крупное обновление игра получила в апреле, а Larian, тем временем, уже переключилась на разработку «двух крайне амбициозных RPG».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Larian неожиданно выпустила нативную версию Baldur’s Gate 3 для Steam Deck, которая лучше работает и быстрее загружается
«Надеемся, вам нравится боль»: разработчики Baldur’s Gate 3 рассказали о необычных достижениях игроков за два года с релиза
«Будете удивлены»: режиссёр Baldur’s Gate 3 рассказал о следующей «безумной» игре от Larian Studios
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии
Gearbox отложила релиз Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 на неопределённый срок и отменила цифровые предзаказы
ИИ-генерируемые игры не за горами: Epic Games выпустила превью Unreal Engine 5.7 c процедурной генерацией уровней
Теги: baldur’s gate 3, larian studios, ролевая игра, steam deck
baldur’s gate 3, larian studios, ролевая игра, steam deck
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Найдётся всё: Китай запустил самый мощный в мире георадар, от которого в толще Земли ничего не скроется
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране
Представлены смартфоны Xiaomi 15T и 15T Pro с чипами MediaTek и камерами Leica — от €650 до €1000
В MIT создали магнитный транзистор с памятью — на порядок мощнее всех существующих
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей
Нативная версия Baldur’s Gate 3 для Steam Deck стала возможна благодаря одному увлечённому инженеру Larian 34 мин.
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии 2 ч.
Персональные данные россиян текут рекой: в этом году уже слили в четыре раза больше, чем за весь 2024-й 2 ч.
Эмитент USDT может подорожать до $500 млрд — это поставит Tether в один ряд со SpaceX и OpenAI 2 ч.
Gearbox отложила релиз Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 на неопределённый срок и отменила цифровые предзаказы 3 ч.
ИИ-генерируемые игры не за горами: Epic Games выпустила превью Unreal Engine 5.7 c процедурной генерацией уровней 3 ч.
Google призналась в разработке Android для ПК — глава Qualcomm уже оценил систему 4 ч.
Платформа «Астра Мониторинг» дополнилась средствами контроля инфраструктуры «1С» 5 ч.
Valve сделала магазин Steam более динамичным и персонализированным — переработанное меню вышло из «беты» 7 ч.
YouTube объявил амнистию для блогеров, заблокированных за фейки о COVID-19 и выборах 7 ч.
AI Pathfinder намерена потратить £18,4 млрд на два ИИ ЦОД в Великобритании 2 ч.
LG представила 26,5-дюймовый игровой WOLED-монитор UltraGear 27GX704A с 2K и 240 Гц 2 ч.
Qualcomm раскрыла, когда выпустит первые устройства с поддержкой 6G 2 ч.
OpenAI арендует, а не купит чипы у NVIDIA в рамках $100-млрд сделки 3 ч.
«Яндекс» строит во Владимирской области новый ЦОД, где разместится новая зона доступности Yandex Cloud 5 ч.
Китайская Innosilicon представила видеокарту Fenghua 3 — CUDA, DX12, трассировка лучей и более 112 Гбайт HBM 5 ч.
SK hynix ускорит закупку EUV‑сканеров, чтобы не отдать Samsung лидерство на рынке HBM 5 ч.
Переход на 5G привёл к ухудшению качества связи в некоторых городах Европы и Северной Америки 6 ч.
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники 6 ч.
Logitech представила беспроводную клавиатуру, которая заряжается от лампочки — Signature Slim Solar Plus K980 6 ч.