Нативная версия Baldur’s Gate 3 для Steam Deck стала возможна благодаря одному увлечённому инженеру Larian

Накануне Baldur’s Gate 3 от бельгийской Larian Studios неожиданно получила нативную версию для Steam Deck, однако, как выяснилось, изначально прокачивать игру на портативном ПК от Valve разработчики даже не собирались.

Руководитель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) у себя в микроблоге рассказал, что нативная версия Baldur’s Gate 3 для Steam Deck стала результатом энтузиазма одного из сотрудников студии.

По словам Винке, неназванный инженер Larian так хотел, чтобы Baldur’s Gate 3 на Steam Deck работала плавнее, что в свободное от прямых обязанностей время в одиночку взялся за нативную версию.

Когда наработки инженера опробовали другие участники команды, то оказались удивлены, насколько хорошо Baldur’s Gate 3 стала ощущаться на Steam Deck, и быстро присоединились к проекту.

«Это пример чистого энтузиазма в их ремесле, который заставляет меня влюбляться в своих разработчиков снова и снова. Считаю, что мне очень повезло иметь людей вроде [этого инженера] в команде», — заключил Винке.

Благодаря усилиям Larian теперь Baldur’s Gate 3 на Steam Deck требует меньше ресурсов ЦП и памяти, что, в свою очередь, приводит к повышению стабильности кадровой частоты, ускорению загрузок и более плавному геймплею.

Baldur’s Gate 3 вышла на PC (Steam, GOG), Mac, PS5, Xbox Series X и S. Последнее крупное обновление игра получила в апреле, а Larian, тем временем, уже переключилась на разработку «двух крайне амбициозных RPG».