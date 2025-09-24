Сегодня 24 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Alibaba выпустила флагманскую ИИ-модель ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Alibaba выпустила флагманскую ИИ-модель Qwen-3 Max — она обходит GPT-5 и доступна бесплатно

Компания Alibaba объявила о релизе Qwen-3 Max — новой флагманской большой языковой модели (LLM), которая стала самой продвинутой в линейке китайского разработчика. Она призвана конкурировать с ведущими решениями индустрии, включая GPT-5 от OpenAI, Gemini 2.5 Pro от Google и Claude Opus 4 от Anthropic.

Источник изображений: Alibaba, Qwen

Источник изображений: Alibaba, Qwen

Qwen-3 Max стала первой моделью Alibaba, преодолевшей рубеж в один триллион параметров. При этом она была обучена на массиве данных объёмом 36 трлн токенов. Контекстное окно достигает 1 млн токенов, что позволяет анализировать целые кодовые базы или многотомные документы без разделения текста.

Alibaba утверждает, что Qwen-3 Max демонстрирует заметный прогресс в понимании сложных инструкций, рассуждениях и работе с узкоспециализированными областями знаний. Кроме того, модель обеспечивает более высокую точность в задачах, связанных с математикой, программированием, логикой и наукой. Отмечается и существенно улучшенная поддержка английского и китайского языков. Наконец, Qwen-3 Max реже галлюцинирует — то есть выдумывает факты в ответах.

В популярном рейтинге LMArena новая модель заняла четвёртое место, уступив лишь Claude Opus 4.1 Thinking, Gemini 2.5 Pro и OpenAI GPT-5 High, но при этом опередив базовую версию GPT-5. В тесте SWE-Bench Verified, проверяющем способность решать реальные задачи программирования, она набрала 69,6 балла — больше, чем DeepSeek V3.1, но немного меньше, чем Claude Opus 4. В испытании Tau2-Bench, оценивающем работу ИИ-агентов, Qwen-3 Max набрала 74,8 балла, превзойдя и DeepSeek V3.1, и Claude Opus 4.

Alibaba также упомянула перспективную версию Qwen-3 Max Thinking, которая пока находится на стадии обучения, но уже демонстрирует «выдающийся потенциал». В частности, в пробных тестах она показала стопроцентный результат в задачах на рассуждение, включая AIME-25 и HMMT.

Испытать Qwen-3 Max можно уже сейчас: модель доступна бесплатно через приложение или сайт Qwen. На iOS и Android новая модель теперь будет предлагаться в качестве стандартной. Если модель пока не предлагается по умолчанию, её можно активировать вручную через меню выбора модели.

Источник:

Теги: alibaba, qwen, ии, llm
alibaba, qwen, ии, llm
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Найдётся всё: Китай запустил самый мощный в мире георадар, от которого в толще Земли ничего не скроется
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране
Учёные впервые засекли сигнал из другой Вселенной, но это не точно
Спустя 12 лет после релиза у Payday 2 в Steam появилась подписка на DLC, и фанаты не рады 55 мин.
Alibaba выпустила флагманскую ИИ-модель Qwen-3 Max — она обходит GPT-5 и доступна бесплатно 2 ч.
Microsoft снизила зависимость от OpenAI — в Microsoft 365 Copilot появились ИИ-модели Claude от Anthropic 2 ч.
У Instagram теперь три миллиарда пользователей в месяц — третий в мире после Facebook и WhatsApp 2 ч.
Почти идеальный сиквел, но не новое слово в жанре: критики вынесли вердикт Hades 2 3 ч.
Нативная версия Baldur’s Gate 3 для Steam Deck стала возможна благодаря одному увлечённому инженеру Larian 4 ч.
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии 5 ч.
Персональные данные россиян текут рекой: в этом году уже слили в четыре раза больше, чем за весь 2024-й 5 ч.
Эмитент USDT может подорожать до $500 млрд — это поставит Tether в один ряд со SpaceX и OpenAI 5 ч.
Gearbox отложила релиз Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 на неопределённый срок и отменила цифровые предзаказы 6 ч.
Sharge представила внешний SSD с вентилятором, магнитным креплением и множеством дополнительных портов 3 ч.
Получено первое прямое изображение новорождённой планеты — таким мог быть Юпитер 4,5 млн лет назад 3 ч.
Xiaomi представила камеру видеонаблюдения Smart Camera C701 с 4K и ночной съёмкой в цвете за €60 3 ч.
AI Pathfinder намерена потратить £18,4 млрд на два ИИ ЦОД в Великобритании 5 ч.
LG представила 26,5-дюймовый игровой WOLED-монитор UltraGear 27GX704A с 2K и 240 Гц 5 ч.
Qualcomm раскрыла, когда выпустит первые устройства с поддержкой 6G 5 ч.
OpenAI арендует, а не купит чипы у NVIDIA в рамках $100-млрд сделки 6 ч.
Представлены смартфоны Xiaomi 15T и 15T Pro с чипами MediaTek и камерами Leica — от €650 до €1000 7 ч.
«Яндекс» строит во Владимирской области новый ЦОД, где разместится новая зона доступности Yandex Cloud 8 ч.
Китайская Innosilicon представила видеокарту Fenghua 3 — CUDA, DX12, трассировка лучей и более 112 Гбайт HBM 8 ч.