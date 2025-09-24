Компания Alibaba объявила о релизе Qwen-3 Max — новой флагманской большой языковой модели (LLM), которая стала самой продвинутой в линейке китайского разработчика. Она призвана конкурировать с ведущими решениями индустрии, включая GPT-5 от OpenAI, Gemini 2.5 Pro от Google и Claude Opus 4 от Anthropic.

Qwen-3 Max стала первой моделью Alibaba, преодолевшей рубеж в один триллион параметров. При этом она была обучена на массиве данных объёмом 36 трлн токенов. Контекстное окно достигает 1 млн токенов, что позволяет анализировать целые кодовые базы или многотомные документы без разделения текста.

Alibaba утверждает, что Qwen-3 Max демонстрирует заметный прогресс в понимании сложных инструкций, рассуждениях и работе с узкоспециализированными областями знаний. Кроме того, модель обеспечивает более высокую точность в задачах, связанных с математикой, программированием, логикой и наукой. Отмечается и существенно улучшенная поддержка английского и китайского языков. Наконец, Qwen-3 Max реже галлюцинирует — то есть выдумывает факты в ответах.

В популярном рейтинге LMArena новая модель заняла четвёртое место, уступив лишь Claude Opus 4.1 Thinking, Gemini 2.5 Pro и OpenAI GPT-5 High, но при этом опередив базовую версию GPT-5. В тесте SWE-Bench Verified, проверяющем способность решать реальные задачи программирования, она набрала 69,6 балла — больше, чем DeepSeek V3.1, но немного меньше, чем Claude Opus 4. В испытании Tau2-Bench, оценивающем работу ИИ-агентов, Qwen-3 Max набрала 74,8 балла, превзойдя и DeepSeek V3.1, и Claude Opus 4.

Alibaba также упомянула перспективную версию Qwen-3 Max Thinking, которая пока находится на стадии обучения, но уже демонстрирует «выдающийся потенциал». В частности, в пробных тестах она показала стопроцентный результат в задачах на рассуждение, включая AIME-25 и HMMT.

Испытать Qwen-3 Max можно уже сейчас: модель доступна бесплатно через приложение или сайт Qwen. На iOS и Android новая модель теперь будет предлагаться в качестве стандартной. Если модель пока не предлагается по умолчанию, её можно активировать вручную через меню выбора модели.